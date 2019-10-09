厄瓜多尔首都发生阵乱后 总统下令宵禁

南美小国厄瓜多在首都基多发生阵乱后，总统莫雷诺针对首都的政府机关所在地的四周，下达宵禁令。因稍早前，国会发生短暂被示威群众潜入事件；示威者抗议石油价格大幅涨价。

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厄瓜多尔总统莫雷诺周二(8日)下达宵禁令，要在首都的政府机关所在地的四周实施。因之前，国会被抗议示威者短暂潜入。宵禁令宣布后，在当地时间晚上20事至清晨5时之间的交通管制。厄瓜多尔总统签署一项命令指出“所有放置战略装备的建筑物附近都实施这项宵禁令。”

莫雷诺总统周一从总统府前往该国经济首都，西南部的瓜亚基尔；该市早先已被宣告进入紧急状况60天，旨在让安全人员、军队能重整秩序。这项宵禁令也是为期60天。

周二在首都基多再度发生警方与示威者激烈冲突。警方把基多中心地带的历史城区团团包围，而且动用催泪瓦斯。警方与数百名持着棍棒的蒙面男子对峙。在催泪瓦斯混合着示威者燃烧的路障设施、轮胎及树枝的滚滚浓烟下，示威者短暂潜入国会的会议厅，接着被军队及警方驱离一个抗议团体，这是厄瓜多尔地方电视台播报的。

示威者周一以及试图进入国会，成千上万的原住民及农民继续涌向首都基多，为了参加工会呼吁的一场大规模群众示威游行。

自由派、66岁的总统莫雷诺向可以的原住民伸出橄榄枝，邀请对话，但对方尚未答复。此前，总理已宣布接受一个天主教行政的机构担任对话中间调解者。

厄瓜多尔自2007年发生前所未有的大规模社会运动以来，全国发生道路封锁，亚马逊地区的油井被封闭，示威出现暴力行径，罢工瘫痪了整个国家。今年十月初以来，这个国家陷入震荡不安。