命名和平源泉 土耳其终于再对库尔德人出手

“用代号‘和平源泉’的军事打击来止战之殇”，土耳其总统埃尔多安在推特上这样写道。10月9日，土耳其对叙利亚境内一库尔德武装发起猛攻。这一军事行动已经谋划有数月，也是2016年以来土耳其在叙利亚的第三次。

广告 继续浏览后续

本次埃尔多安的部队和由其支持的叙利亚人武装（叙方参与数字官方称近两万人）发起的军事行动旨在“剿灭土耳其边境的恐怖分子”，即被土耳其认为和库尔德斯坦工人党（PKK）有关联的库尔德人民保护武装（YPG），以便“在叙利亚东北部设立一个安全地带（纵深30公里，从幼发拉底到伊拉克边境总共480公里）”，“让叙利亚难民能够重返家园”。埃尔多安发布上述通告时，多家通讯社表示在叙利亚与土耳其边界听到了爆炸声，此后泛起浓烟柱。

本次土耳其军事行动开始之前，库尔德人曾对地区居民下达全民行动的命令，同时呼吁莫斯科方面介入，帮助与大马士革政权开展对话，阿萨德方面则承诺“抵抗土耳其进攻”，“许诺接纳库尔德人”，这个长期以来被叙利亚中央政府边缘化，但自2011年以来事实上成立了自治体的族群。

特朗普表示“华盛顿没有放弃库尔德人”，但被认为此前实则给土耳其的本次武装行动默许开了绿灯：美军从该地区撤退，但后来表示撤军属于“重新部署的一部分”。特朗普周三表示，“介入中东是美国历史上最严重的错误...事实证明就没有大规模杀伤性武器...就不应该前往，愚蠢的战争无休无止...美国将逐渐把军士接回家园”。特朗普的言论招致甚至来自于他自己阵营的批评，正常情况下比较支持特朗普的共和党参议员林赛-格拉汉姆在周三表示“为库尔德盟友祈祷，他们已经被特朗普政府抛弃，这是一种耻辱...将会在国会努力推动政策，让埃尔多安付出巨大代价”。

法国负责欧洲事务的国务秘书周三则表示，法国决定提请联合国安理会对土耳其军事打击叙利亚境内库尔德人武装进行处理，法国，德国与英国正在准备联合提交文书，同时谴责土耳其的军事行动。欧委会主席容克也严肃要求土耳其停止其军事行动，这“只能加重平民的苦难”。库尔德武装方面表示已经有至少两名平民丧生。俄罗斯总统普京也在电话当中要求埃尔多安“想清楚再行动”，同时要求土耳其“不要毁了和平规则”。俄方认为，目前最重要的是避免任何“毁坏和平规则的行为”。

