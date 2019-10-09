土耳其跨境出兵 国际社会齐声谴责

土耳其开始对叙利亚发动攻势后，英国方面表示严重关切。法国外长勒德里昂表示谴责土耳其在叙利亚发起的单方面行动。法国国防部长弗洛朗斯·帕利女士表示，土耳其对叙利亚东北发动攻势是危险的，它使伊斯兰国恐怖组织将有机可乘，土耳其应该立即停止这一军事行动。沙特方面表示，土耳其的进攻可能会“对该地区的安全与稳定产生负面影响”并“破坏打击伊斯兰国恐怖组织的国际努力”。荷兰外交大臣布洛克9日召见了土耳其大使； 德国外交部长马斯（Heiko Maas）表示，以最强音谴责军事攻击。 北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）敦促土耳其保持克制，不要损害打击恐怖组织的成果。联合国10日将召开紧急会议。法国负责欧洲事务的国务秘书艾米莉·德·蒙特查林（Amélie de Montchalin）表示，法、德、英正在准备一份态度非常明确的联合声明。

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特朗普：土耳其摧毁库尔德的话，将摧毁土耳其的经济

美国总统特朗普9日表示，如果土耳其摧毁库尔德武装，我们将摧毁土耳其的经济。特朗普在推文中希望埃尔多安能够理性行事。特朗普在推文中还表示， 今天上午，北约成员土耳其入侵叙利亚，美国不支持这次军事行动，这不是一个好主意。特朗普表示，土耳其致力于保护平民，包括基督徒在内的宗教少数群体，并确保不存在人道主义危机。我们将确保他们信守承诺。在另一个推文中，特朗普表示，土耳其现在有责任确保所有被拘留的伊斯兰国集团的战斗人员都被关在监狱里，不要让伊斯兰国恐怖组织重整旗鼓。特朗普表示，我们会密切关注这一局势。

奥朗德：我们不能对不起库尔德人

法国前总统奥朗德10月9日呼吁立即阻止土耳其对叙利亚库尔德部队的进攻。他对《巴黎人报》记者表示，我们亏欠着库尔德人。在打击“伊斯兰国”恐怖组织的国际联盟范畴中，我和库尔德人工作过，他们是我们在当地打击伊斯兰国恐怖组织的支撑点。

法国前总统在接受《巴黎人报》记者专访时表示，此种低调的军事合作使得国际联盟攻破了伊斯兰国”在叙利亚的大本营拉卡（Raqqa）。不论从我个人角度看还是从政治层面上看，我们都不能对不起库尔德人。

法国前总统奥朗德表示，我们必须确保库尔德人能够进入解决叙利亚冲突的进程，巴沙尔-阿萨德不肯做到这一点。奥朗德表示，库尔德武装在监狱中关押了包括法国人在内的恐怖分子。他担心一些恐怖分子会趁机逃走，潜入欧洲大陆。

奥朗德表示，为了恢复土耳其和叙利亚之间的缓冲区，撤走的美国士兵要返回该地区。他建议重新审视土耳其和北约的关系，还建议联合国安理会要做出对土耳其实施制裁的决定。

埃尔多安10月9日下午宣布，对伊斯兰国恐怖组织（Daesh）、对库尔德族民兵团体人民保卫军（YPG）及库尔德工人党（PKK）展开“和平之泉行动“（Operation Peace Spring）。土耳其国防部长表示，北部的地面行动已经展开。埃尔多安在用土耳其语、英语和阿拉伯语发表的信息中说：土耳其武装部队与叙利亚国民军一道在叙利亚北部针对PKK/YPG和达伊沙恐怖组织发起了“和平之泉”军事行动。

埃尔多安总统强调，我们的目的是摧毁试图在土耳其南部边境建立的恐怖走廊，给地区带来和平与安宁。我们将通过“和平之泉”军事行动消除对国家的恐怖威胁。他说，即将建立的安全区将确保叙利亚难民重返家园。和平之泉军事行动将捍卫叙利亚的领土完整，并挽救所有地区人民逃出恐怖魔爪。