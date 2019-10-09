德国犹太会堂枪击案2死 凶嫌摄影上传网路

德国萨勒河畔的哈勒市发生枪击案，造成两人丧生。一名嫌疑人已被警方逮捕，其他嫌疑人据信仍在逃。负责反恐的联邦总检察署已介入调查。德国犹太团体发表公报表示，这给德国所有犹太人带来深刻的冲击。以色列总统和总理强烈谴责。德国一个专门监视恐怖组织的网站表示，肇事者亲自拍摄了35分钟的枪击案，并上传至互联网。哈勒市发生袭击后，德国总理默克尔当晚前往柏林的一个主要犹太教堂。

广告 继续浏览后续

联合国秘书长古特雷斯10月9日通过发言人发表声明，强烈谴责当天德国哈雷市的一座犹太教堂发生的枪击事件，导致两人死亡、两人受伤。

以色列总理内塔尼亚胡9日表示，赎罪日袭击犹太教堂，这是欧洲反犹太主义日益增强的新表现。他表示，以色列呼吁德国政府继续采取反犹太主义行动”。以色列总统里夫林（Reuven Rivlin）9日表示，今天在德国发生的可怕的反犹太人屠杀使我们感到震惊和悲伤。里夫林还表示，我们将继续“与在欧洲和世界上仍然存在的反犹太主义行径作斗争”。

枪击事件发生时正值犹太人一年中最重要的圣日 赎罪日。古特雷斯表示，这是又一起反犹太主义引发的悲剧，国际社会必须以最大的决心与之进行斗争。

古特雷斯对受害者家属，德国政府和人民表示深切哀悼。他希望在袭击中受伤的人早日康复。

古特雷斯重申联合国保护宗教地点行动计划，并呼吁所有国家支持这一计划，必须确保全球各地的礼拜场所是反思与和平的避风港，而不是发生流血和恐怖事件的场所。

据报道，此次枪击事件发生在德国哈雷市东部的一座犹太教堂附近，死者中包括一名妇女，一名凶手已经被捕。有报道称，与哈雷市相邻的兰茨贝格不久之后也发生枪击，目前尚无消息显示两起事件是否有关联。