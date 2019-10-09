日产汽车公司8日宣布了原会长卡洛斯･戈恩和原社长西川广人辞职后的新的人事安排。专务执行董事兼东风汽车有限公司总裁内田诚（53岁）最迟2020年1月升任下一任社长兼首席执行官（CEO）。

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此外，日产董事会还任命与日产共组企业联盟的三菱汽车公司首席运营官什瓦尼•古普塔（Ashwani Gupta）为日产首席运营官，负责业务结构改革的专务执行董事关润（58）则为日产副总运营官，上述任命最迟也将在2020年1月1日生效。

卡洛斯･戈恩因一系列事件被捕并遭起诉，日产2018年11月解除了前会长卡洛斯·戈恩的职务，雷诺公司也在1月24日召开的董事会会议上，批准卡洛斯･戈恩辞去雷诺会长兼首席执行官（CEO）职务，由轮胎巨头米其林CEO盛纳德出任下一任会长。

日产前社长兼CEO西川广人（65岁）9月9日宣布，他于9月16日辞职。西川广人由于在“股票升值权”（SAR）中得到的报酬事案中存在对于‘股票升值权’行使日的恣意操作而使行使利益不正当增加的可能性，因此辞职，而日产由外部董事组成的指名委员会进行甄选后任的工作，日产董事会本月8日敲定了由内田等的人事安排。

内田诚2003年加入日产汽车，2016年任日产常务执行董事，2018年4月任日产专务执行董事，兼管日本中国方面业务，兼任东风汽车有限公司总裁，2019年4月，兼任日产中国管理委员会主席和东风汽车有限公司总裁。中国是日产在海外全力开发的重要市场，由谁来接替内田诚主管中国业务，成为新的关注点。