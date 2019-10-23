伦敦附近发现卡车藏尸39具 未确定是难民

10月22日到23日夜间，伦敦东部的一辆卡车当中被人发现藏有39具尸体，初步调查显示这辆卡车出发地点是保加利亚，具体原因还有待查明，但司机已经以杀人罪被逮捕。

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伦敦警方在周三早间宣布，在距离伦敦市中心东部30公里处的一个工业园当中，发现了一辆在集装箱内藏匿着39具尸体的卡车。根据天空新闻的报道，25岁的北爱尔兰卡车司机已经被逮捕，罪名是杀人。

路透社报道称，这辆卡车很有可能从保加利亚出发，穿越威尔士，来到伦敦，之后在埃塞克斯郡的一处工业园被人发现。目前工业园围满了警察和卫生部门用车。警署方面表示，周三凌晨2点左右接到了电话，现在正在确认39名死者的身份，但估计耗时不会短。已知情况是，39名死者当中，有一名青少年，但不知道这些人是否是难民，或者是否是保加利亚人。当地政府部门表示将会全力调查这起悲剧的前因后果。

英国政府在2018年曾接到相关部门警告，称爱尔兰边境日渐成为贩运人口的犯罪地点，人贩子认为，可以把难民先带到爱尔兰，再转运到英国，这条线路比英吉利海峡线路要顺畅，因为英国警方在海峡入口加强了防控。本次集装箱藏尸案曝光后，英国首相约翰逊称感到震惊，并称将跟进调查。英国内政部部长宣布，内政部将与移民管理部门协同调查。

欧洲非法移民死于卡车集装箱事件时有发生。2015年，奥地利发现了冷冻卡车当中，来自叙利亚，伊拉克和阿富汗的71名非法移民死亡。他们本来想前往德国，并从匈牙利南部上车，71人挤在14平米的逼仄空间，3小时都不到便死亡。这起非法移民的组织者当中，4人被匈牙利法庭判处无期徒刑。