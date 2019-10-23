俄罗斯军警抵达叙北边境 特朗普宣布解除对土耳其制裁

自土耳其和俄罗斯周二宣布就叙利亚北部局势达成协议，两国将共同建立和巡逻叙北“安全区”后，有消息显示，部分俄罗斯军警已在周三抵达叙利亚东北部城市科巴尼（Kobani）。美国总统特朗普则在当天表示，鉴于土耳其方面已很好地履行了在叙利亚北部的停火协议，并且承诺在当地“永久停火”，美方因此将取消此前对土耳其施加的制裁。

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俄罗斯总统普京与土耳其总统埃尔多安周二于索契宣布达成协议，土俄军方将“协调”库尔德武装、人民保护部队（YPG）撤至叙利亚东北部与土耳其边境10公里的“安全区”外，双方还会对这一由土方划定的 “安全区”进行联合巡逻。根据协议内容，这项行动从周二晚开始将持续150小时，即大约六天的时间。库尔德武装在被要求从“安全区”内撤离后，俄土军方将共同对土耳其与叙利亚接壤的叙东北部“安全区”地带加以巡视。此前，美国特朗普政府曾以经济制裁等手段威胁迫使，土耳其与美方达成了一个为期120小时的停火协议，而随着驻叙美军的相继撤离，埃尔多安在莫斯科找到了新的盟友，土俄两国将接替美国和其库尔德盟友，取得对叙利亚北部非阿萨德政权地区的控制权，填充当地自美军撤离后留下的权力真空。

白宫方面，特朗普周三告诉媒体称，土耳其已经宣布将上周的叙北停火协议“永久性”执行，这也为美国解除自土耳其跨境打击库尔德武装后，向土方施加的制裁铺平了道路。特朗普说，“今天（23日）早上，土耳其政府告诉我们，他们将在叙利亚实现‘永久停火’。” 他还介绍称，已经下命令解除了对土耳其所采取的制裁，并称“只要土方别再做出难为我们的事，此前的制裁将一笔勾销。”不过特朗普同时也提到，对中东地区是否能实现“永久停火”，仍然值得怀疑。但这并没有阻止他对其口中的工作成果加以夸赞。特朗普随后发表讲话称，“经过了我们与土耳其的谈判，数不胜数的生命得到保全，而在这一过程中，没有美国人留下一滴血；没有人受伤；没有人中枪或被杀害”。他还透露称，将与近期与埃尔多安会面。

针对特朗普的讲话，不少人批评近日来叙北局势发生突变，特朗普本人难辞其咎。他也不是什么高尚的调停者，反而应对背弃库尔德盟友及使俄罗斯和土耳其进一步介入中东事务，特别是完成对叙利亚的势力分割扮演了关键作用。据悉，美国国会正在商议惩罚土耳其单方面对叙发出军事行动的法案。一名特朗普政府官员并透露称，目前看来，大多数被库尔德人扣押和看管的“伊斯兰国”分子仍在被监禁中，但有少数人已从监狱中逃离，而美方指土耳其应对这些逃离的恐怖分子负责。不过，特朗普在发言中再次重申，他计划将美军撤出中东战场的政治纲领。

另有消息显示，俄罗斯军警已与当天抵达了叙东北部，原受库尔德武装控制的科巴尼市，在2014年至2015年的反恐战斗中，库尔德武装曾付出巨大代价击退了来犯的“伊斯兰国”武装。据悉，库尔德武装尚未对土俄两国达成的协议做出官方回应，但俄罗斯则最新拒绝了由德国国防部长安妮格雷特·克兰普 卡伦鲍尔向北约组织提出，由北约成员国在叙利亚东北部设立由俄罗斯和土耳其共同参与的“国际安全区”的提案。此外，针对从叙利亚撤离美军滞留在伊拉克的问题，伊拉克政府周三表态称，拒绝这批美军长期滞留在伊国境内。美国国防部长埃斯珀则表示，美方尊重伊拉克主权，会在征求伊拉克当局同意的前提下，进入和从该国撤离。