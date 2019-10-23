智利总统道歉 警民冲突15死 示威者喊：智利醒了！

智利总统皮涅拉向人民道歉，并建议采取一些社会措施，俾能结束五天来国内的严重动乱。近日来警民冲突及打砸抢烧，已导致15人死亡。智利20几个工会呼吁本周大罢工并再度集会示威。

广告 继续浏览后续

智利总统皮涅拉向人民说：“对不起”，并建议采取一些社会措施以平息人民的愤怒。这名右派的现任智利总统突然该口径，转向左派作风。皮涅拉建议采取一些社会措施，以结束五天来的国内纷乱，直至目前已导致15人死亡。

法国世界报报道，智利总统在与各政党开完会议后，转换他之前的激进说话口气。此外，他还承认说，事先没有针对上涨公共交通票价可能引爆民怨作出准备。他说：“我承认自己缺乏这个先见，我请求大家原谅我的行径。”他甚至在演说中提到，至少将提高20%的退休金，并涨停电价。

内政部长查德维克在这场反对派的中间偏左代表也出席的会议之后解释说：“总统仔细聆听了不同的反对声音。近期内，会向全国人民讲话，建议一个社会计划。”

智利苏醒了！智利货币披pesos800比索

示威群众从上周五开始谴责当局提高地铁票价：800比索涨至803比索(约1.40欧元) 。之后，总统宣布中止此措施，但抗议纷乱继续上升，再加上面对社会经济状况不良，以及社会不平等问题，引起人民愤怒。

周二，暴力及意外冲突及打砸抢烧事件不穷，导致死亡人数上升至15人，这是智利检方指出的。动乱中，有4人被警方枪弹致死，主要发生在商业中心，有269名公民、50多名警察及1名活动分子受伤；另有2643人被逮捕。