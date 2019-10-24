以色列总统授权蓝白党领袖甘茨组阁 中东将彻底告别“毕比”时代？

以色列总统府于当地时间周三晚宣布，正式授权中间党派、蓝白党领导人本尼·甘茨组建新一届政府。而被以色列人昵称为“毕比”的以总理内塔尼亚胡，日前在规定日期内宣告组阁失败，被迫将组阁权归还总统，并表示失败原因在于对手甘茨拒绝合作。

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里夫林在当晚举行的授权仪式上指出，为打破组阁僵局和避免重新举行大选，各党派都需作出“必要的妥协”。他还呼吁以色列政坛各党派团结一致，尽快完成政府组建。作为以色列建国以来担任总理时间最长的政治家，内塔尼亚胡于21日晚在推特上发布视频称，他未能成功组建新一届政府，已将组阁权归还里夫林。在当天迎来他70岁生日的内塔尼亚胡还说，自受权组阁以来，他一直为建立一个广泛的联合政府而不懈努力，但是未能将蓝白党领导人甘茨带到谈判桌前。作为由反对党领袖，甘茨所领导的蓝白党则于当晚发表声明说，该党已下决心组建一个由甘茨掌舵的“自由联合政府”。

事实上早在今年4月，由内塔尼亚胡领导的利库德集团在当时举行的以色列第21届议会选举中胜出，获得组阁权，但内塔尼亚胡未能在规定期限内成功组建执政联盟，导致议会解散不得不重新举行大选。9月17日，以色列举行第22届议会选举。蓝白党获得33个席位，成为以色列新一届议会第一大党；利库德集团获得32个席位。组阁磋商结果显示，55名议员推荐内塔尼亚胡组建新一届政府，54名议员推荐甘茨，两人均未获得组建政府所需的大多数议员推荐。9月25日，里夫林宣布正式授权内塔尼亚胡组建新一届政府。

分析人士表示，内塔尼亚胡在建国仅71年的以色列国内是老牌政客。他曾于1967年到1972年在以色列国防军特种兵服役，毕业于美国麻省理工学院和哈佛大学，毕业后回到以色列开始从政，此后在以国政坛摸爬滚打43年，并先后两度担任以色列总理，相继执政横跨近20年。但近年来，以色列司法部门针对内塔尼亚胡和其亲信贪腐弊案的报道频频传出，其逐渐向极右翼政治的倾向也引发部分中间派支持者的质疑。作为取代“毕比”执政的有利挑战者，甘茨是以色列近11年来除内塔尼亚胡之外首个获得组阁权的党派领导人。

依照该国法律，如果甘茨在获得组阁权后不能在28天内成功组建政府，其他任何议员都可能被授权组阁并在21天内组建政府。若再次失败，以色列将举行新一轮大选。甘茨曾担任以色列国防军总参谋长一职。他在今年2月大选前提出，支持撤除约旦河西岸的犹太人定居点。他并承诺将组建一个“自由联合政府”，一个“民族和解政府”，一个“寻求和平但能击败敌人的政府。”然而，甘茨真的能在规定期限内办成内塔尼亚胡这位政坛老手在今年内2此失败的组阁成功吗，不少人对这一问题仍然保持疑问。

如若他同样未能在规定期限内成功组阁，作为总统的里夫林按理论可以授权其他议会成员尝试组阁，但在以色列建国后的历史上却从未发生过。因此，很有可能在甘茨尝试组阁未果后，以色列再一次举行议会选举，据报道称内塔尼亚胡方面已经开始为未来的这一可能着手准备，而知道新的以色列总理产生前他都将维持对总理一职的控制。与此同时，以色列检方预计将于12月前宣布是否处理内塔尼亚胡所涉及的不同贪腐案件，这一决定也将影响他是否会受到党内压力，从而迫使其不得不宣布辞职，并为利库德集团与蓝白党组阁创造机会。

但只要内塔尼亚胡还在总理的位置上，以色列检方是否会跟进对总理本人的贪腐案司法程序，还很难说。因此，专家认为，内塔尼亚胡当下的策略就是在不能直接连任前，继续拖延和延长其担任以色列总理的时间。在以色列政局陷入停滞期间，可以被看作花絮的是，美国总统特朗普近日在写给“毕比”的庆生信中祝他生日快乐，并强调“美以伙伴关系从未像现在这样富有成效，我知道我们未来还将获得更多的胜利。”特朗普这次不光大谈两人友谊，还在信中除签名外，亲笔写下“你很棒！”。