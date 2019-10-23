陈同佳港警看护下暂不去台湾 台内政部：陈嫌仍有方式赴台入境

自香港方面消息，涉嫌在台湾杀害女友后逃逸的港籍男子陈同佳周三在香港出狱。他被指在出狱后受到港警24小时保护，并入住警方安全屋。在当天陪同他出狱的香港圣公会教省秘书长管浩鸣介绍称，陈同佳不会在今、明启程前往台湾自首。台陆委会稍后回应称，无法确定陈同佳何时到台湾投案，并称台湾警方已成立专责窗口，等候陈同佳联络安排来台。

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结束在香港被指控洗黑钱等罪名服刑的陈同佳于当早约九时许，在管浩鸣的陪同及警察的保护下走出壁屋惩教所，并向早已等候多时的各方媒体表态。陈同佳称，就该事件会到台湾自首，并指“我自己做了些无可挽救的错事，为他们带来好大的伤痛。”他还提出希望被害方潘晓颖能够安息，以及其家人能释怀。陈同佳向媒体镜头鞠躬道歉后，与管浩鸣登上私家车离去，私家车向九龙区方向行驶，大批传媒车辆尾随。陪同他出狱的管浩鸣并向媒体表示，陈同佳当晚及明日都不会启程前往台湾自首，并称如稍后确认日期，会再通知媒体。而正是在近日，管浩鸣向外界表达了经过劝说陈同佳后，他希望去台湾就杀害女友及逃逸案接受台方司法处理的意愿。

但这一消息也在近日引发了港台两地官方对是否愿意跟进处理陈案，及执行本地司法管辖权的争议。管浩鸣不忘向媒体确定，如果陈同佳赴台，必须获得公平合理审讯，不能成为“政治筹码”。据香港01的报道称，陈同佳上月决定赴台自首后，管浩鸣已着手筹备出狱后安排，原定在他出狱当天乘搭最早航班（约七时起飞）赴台，并获准批特殊安排稍为提前出监，但被指台方在过去一周突然改变立场，最终计划告吹，目前仍未落实何时赴台。管浩鸣还透露称，原本已购买机票，计划与陈同佳到台湾自首，但他们上周遭台湾移民署注记管制“不核发登机证”，无法入境。报道称，管浩鸣在游说陈同佳过程中，曾多次赴台与有关单位商讨，原本进展良好。

据悉，陈同佳目前受港警24小时保护，并入住警方安全屋。他还获安排电脑、手机等物品，可与外界联系。消息指，虽然陈本人已恢复自由身，但由于自首问题悬而未决，他心情一般，但称自首意愿未因近日争议而有所动摇。此外，陈同佳出狱后，曾公开感谢父母不离不弃地支持，据悉其父母在儿子出监前不断被传媒跟踪追访，近日已离港到深圳避风头，但未知今日有否回港与他们的儿子见面。另在台湾方面，陆委会随后发布声明指出，台港双方有关机关针对本案目前透过既有的管道保持沟通，交换讯息，但仍无法确定陈嫌（陈同佳）何时来台投案、以及最后是否投案。

声明强调，有关本案的处理，（台湾）政府一直秉持三点原则办理：第一，确保政府全程掌控，没有自由行模式；第二，确保陈嫌可以登机来台，没有拒收问题；第三，确保过程的安全性。陆委会还表示，为有利于后续处理、降低不确定性，专案小组已经建立刑事警察局的单一窗口，正式通知港府、并请港府转知陈嫌，如果陈嫌确定要来台湾面对司法，可直接与窗口联络，安排相关事宜。此外，声明还称，周三上午7时香港飞台北的航班有陈嫌订位，并称台方为此已于事先做好完整部署，相关的作法仅是为了确保台湾境管单位能即时接获通报、并让陈嫌能够登机的暂时措施。陆委会称，有关媒体报导陈嫌来台管制大转弯，注销签证注记，可自由行来台湾等一事，绝非事实。

据中央社报道，台内政部提出，若陈同佳真心要来台接受法律制裁，仍有方式可申请入境，台港应尽速建立司法互助机制，从根本解决问题；台法务部还主张，应以正式司法互助方式处理，不会私了，也没有拒收问题。而面对来自岛内就该事件处理不当的批评声音，台总统蔡英文在当天通过脸书发文强调，“凶嫌陈同佳是我们通缉中的对象，所以没有所谓自由行背包客的问题。只有逮捕，没有自首。”而港府保安局局长李家超则批评在陈同佳案件中，台湾方面因为政治考量诸多阻挠，不断改变立场。李家超称，据他所知，台湾方面目前并无执法人员在港，对于台方提出要派员来港押解陈同佳，他认为，这是极不尊重特区政府的司法管辖权，完全不能接受。