管浩鸣：会与陈同佳考虑明年台湾大选后再赴台自首

香港《南华早报》周四报道称，曾成功劝说陈同佳赴台湾就其涉嫌杀害女友案自首的，香港圣公会教省秘书长管浩鸣最新表示，将考虑暂缓陈同佳赴台计划3个月，以等到明年台湾大选结束后再让他赴台自首。另就管浩鸣日前提出不希望做过错事的陈同佳成为“政治筹码”的发言，台湾总统蔡英文于当天回应称，“很少见到牧师讲话这么政治化”。

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据香港媒体报道，陈同佳在周三结束于香港就洗黑钱等罪名的服刑后，在管浩鸣和警方的陪同下前往由警方24小时保护的安全屋停留。管浩鸣并向媒体表示，陈同佳不会在当晚或周四前往台湾自首。他还透露称，此前原计划陪同陈同佳乘坐当天最早的一班航班赴台，但他称，由于台方在过去一周突然改变立场，最终计划告吹，目前仍未落实何时赴台。管浩鸣说，他们上周遭台湾移民署注记管制“不核发登机证”，无法入境。对此，台陆委会随后对管浩鸣的这一说法加以否认，并称有关媒体报导陈嫌来台管制大转弯，注销签证注记，可自由行来台湾等一事，绝非事实。

就目前理论上处于自由身的陈同佳去留问题，香港建制派立法会议员梁美芬在接受电台采访时提出，她对陈同佳赴台后是否将受到公平的司法程序表示担忧。梁美芬说，“既然陈已经同意将赴台自首，我看没有着急的必要”。她并补充说，“陈可以等到台湾总统大选在明年一月结束时再去，这样他就不会成为一个政治筹码”。就梁美芬的这一提议，管浩鸣则向《南华早报》表示，“我将考虑梁的建议并就此与陈本人进行沟通。他不会在周五飞往台湾”。值得一提的是，管浩鸣曾在陪同陈同佳出狱时提出，如果陈同佳赴台，必须获得公平合理审讯，不能成为“政治筹码”。

而自陈同佳希望在出狱后赴台自首的消息传出后，也在台湾岛内引起了不小的政治争议。由于蔡英文政府起初与港府共同展现出对继续追究陈案并不积极的态度，民进党政府则被指责放弃对陈案的本地司法管辖权。作为蔡英文大选的主要竞争对手，国民党总统参选人韩国瑜政顾问团周四发文称，蔡政府以政治理由出卖台湾司法，践踏司法专业，最后也以政治理由转弯回头，前后矛盾，暴露政府的无知与无能。韩国瑜国政团的两岸及宪政司法小组都表示，希望蔡政府能诚实认错，让全案回归司法，还给司法尊严，还给被害人一个公道。

韩国瑜团队的文章还写道，陈同佳来台投案一事，蔡政府一开始就定调是香港和北京的阴谋，主管机关由法务部改为陆委会做出了一系列前后矛盾的决策。另一方面有关部会负责人，行政院长及总统都指称香港政府有管辖权。但依照香港法律，陈同佳在台杀人，香港没有刑事管辖权，因此蔡政府是有意误导民众。再有，蔡政府拿司法互助当拒绝陈同佳来台的挡箭牌，而司法互助并非陈同佳投案的前提，跟不应该是司法正义的障碍。

同样就这一事件，蔡英文则在当天下午出席活动时，回答媒体提问管浩鸣认为陈同佳来台投案可能会变政治筹码，对此她则回应称，“很少看到牧师讲话这么政治化”，并强调台湾在整个案件的处理过程中，都着眼在管辖权行使、司法正义的伸张以及司法主权的维护。蔡英文称，她不解管浩鸣为什么要这样说，并称“说这话的人可能本身自己有一定的政治思考！”陆委会主任陈明通另在当天透露称，现在已建立单一联系窗口，并透过港府通知嫌犯，要投案就跟窗口联络，“欢迎他来投案”。

陆委会发言人邱垂正还进一步指出，陈嫌涉及重大罪行，台政府有必要掌握行踪，因此目前注销其网路签证，但未禁止入境，必须临柜申请入台签证。台移民署称，针对陈同佳案，陆委会周三提及已建立刑事警察局单一窗口（驻港办事处柜台申请），陈男可直接与窗口联络，后续相关事宜，有关部门会安排以最妥适方式处置。