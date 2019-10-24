英国议会上议院辩论呼吁给予港人第二国籍动议

英国议会上议院（贵族院）周四辩论了一项有关香港问题的无约束力动议，该项动议由上议院议员奥尔顿勋爵（Lord Alton of Liverpool）提出，讨论香港近期政治不稳的局势，并呼吁给予香港人英国第二国籍。据悉，该动议经上议院议员两个半小时辩论后，得到上议院口头通过。

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英媒《每日邮报》周四的报道称，如若香港的局势进一步恶化，有超过170名英国议会议员将敦促英国政府，以可能给予香港市民公民权的方式对示威者提供支持。这一报道目前仍待进一步跟进。奥尔顿在英议会上议院当天下午举行的辩论开场发言中表示，英中两国政府在1984年签署的《中英联合声明》对香港作出的保证正被不断地削弱。他说，英国肩负独特的道德历史责任，带领国际社会捍卫法治、民主、言论自由、人权及“一国两制”；他认为应该组建国际联络小组协调国际回应，同时促请英联邦国家给予香港居民第二公民身份。

根据《1981年英国国籍法案》，英国国籍分为六种类型：英国公民身份、英国海外领土公民、英国海外公民、英国臣民、英国国民（海外）和英国保护人士。据香港01的报道称，对于大多回归前港人所持有的英国国民（海外）身份（BNO），英国内政部曾指无计划修改法例。奥尔顿则形容，这情况对BNO持有人不利。他还指出希望首相确认，向港人提供全面英国公民身份并无法律障碍，以及表明是否会为香港居民制定全面的国际解决方案。奥尔顿称，英国应该校方美国，立法加强监察《中英联合声明》，制裁侵害香港人权和民主的人士。

此外，末代港督彭定康（Chris Patten）近日就香港局势受访称，1997年香港回归后，“一国两制”运作顺利，但最近几年北京开始收紧对香港的控制，直到今年港府提出“愚蠢的”《逃犯条例》修订，不仅引起支持民主的人士反对，商界亦担心破坏中港间的法治防火牆，事件导致最初的和平示威，不幸演变成为暴力冲突。