英下议院选出新议长 现任副议长霍伊尔（Lindsay Hoyle）当选

11月4日晚些时候，英国将投票选出该国政坛最具影响力的角色之一英国议会议长。目前已经宣布了7名候选人。英国下议院议长伯考（John Bercow）请辞后，下议院11月4日将选出他的接任者，这是10年以来，下议院议长首度换人做。最新消息显示，现任副议长霍伊尔（Lindsay Hoyle）将接任请辞的伯考。

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下议院的议长制度可追溯至1377年，在18、19世纪演变出议长必须保持中立的规矩。56岁的伯考从2009年起出任议长。他之前是保守党议员，但当选议长后必须脱离党派，维持中立。

不过，伯考在脱欧过程中的许多抉择被认为偏颇、倾向留欧派，引发脱欧派激烈质疑。

除了立场之外，伯考本人也十分有话题性。除了他极为花俏的领带之外，也因为他的大嗓门，以及他的幽默语录。

英国人虽然以守礼闻名，但下议院可不来这一套。议员听到不满的发言时，经常直接发出嘘声、大声喧哗。此时，议长必须主持秩序，要求议员安静，尊重他人发言。

伯考嗓门洪亮，从内心深处处喊出“秩序”，响彻全场。根据统计，伯考任职期间共喊过1万4000多次“秩序！秩序！”。他在9月时预告会在10月31日下台一鞠躬。

新议长由所有下议院议员匿名投票选出，但传统上会由两大党人马轮流担任，因此下任议长应可望是出身工党。目前候选人共有7人，包括呼声最高的现任副议长霍伊尔（Lindsay Hoyle），以及前工党副党魁哈曼（Harriet Harman）。

候选人必须要有至少12名议员支持，其中3人是与自身不同政党，才能参与议长角逐。候选人将在英国当地时间下午2时30分对议员发表简短演说，接着进行不记名投票。

如果在第一轮投票中，没有任何候选人得票超过半数，得票数最少，以及得票率不到5%候选人将被淘汰，进入下一轮投票，直到最终有一名候选人获得过半数支持为止。