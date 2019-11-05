习总见林郑只字不提“支持警察执法”惹外界关注

自从国务院港澳办主任张晓明8月初向香港宣达“止暴制乱，恢复秩序”是“压倒一切的任务”，而“挺特首、挺警队是当前稳定香港局势的关键”之后，香港警队对付反政府示威的手法明显加重暴力，而中央每次发出支持林郑政府的信息时，例必加上一句支持警察严正执法或依法止暴制乱，但中国主席习近平4日在上海会见林郑月娥时，根据新华社的官方报道，却明显讲漏了支持警队执法，惹起外界关注，中央将林郑与警察割席，或是弃车保帅一着棋子。

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中共四中全会在10月31日闭幕后，主管港澳事务的国务院副总理韩正突然召见特首林郑月娥，林郑将于周三（6日）在北京获韩正接见。但更突然的是，新华社于今日（5日）凌晨出稿，表示国家主席习近平已经在4日会见了出席第二届中国国际进口博览会的林郑月娥，习指中央对林郑高度信任，对林郑管治团队的工作充份肯定。据新华社的报道，习近平在在听取林郑汇报近期香港局势后，表示香港“修例风波”已持续了5个月，勉励林郑带领特区政府恪尽职守，努力稳控局面、改善社会气氛，做了大量艰辛的工作。

新华社又引述习近平强调“止暴制乱、恢复秩序”仍是香港当前最重要的任务。习说：“依法制止和惩治暴力活动就是维护香港广大民众的福祉，要坚定不移。同时，要做好与社会各界对话和改善民生等工作。希望香港社会各界人士全面准确贯彻‘一国两制’方针和基本法，齐心协力，共同维护香港的繁荣稳定。”

新华社出稿内容并无提及警队，或赞扬警队在“止暴制乱”的表现。

从8月开始，香港警察以明显加辣的手法对付示威者，配合中央“止暴制乱”任务，而凑巧在此同时，香港政府宣布任命已在退休放假之中的刘业明重出江湖出任“警务处副处长（特别职务）”，并明确属于“编外职位”。行事作风属于鹰派的刘业明获此重任之后，警队的作风也明显转趋更加强硬，香港警察已经成为中央赖以保卫林郑以及本身政权的有力部门，职是之故，作风强悍的警察成为大陆传媒争相报道的“英雄”，例如获得央视专访并上了国庆节目的香港警察“光头刘Sir”刘泽基。

也在那个时候开始，中央每提到香港情况，言必支持林郑之外，更不忘支持警察。就以最近的10月31日为例，当日出访欧洲的香港财政司长陈茂波礼节性拜会中国驻英国大使刘晓明。刘晓明在会面时指，中央政府坚定不移支持行政长官林郑月娥带领特区政府依法施政，“坚定不移支持警队严正执法”，并支持司法机关依法惩治犯罪分子，维护香港法治和秩序。

此外，中国外交部发言人耿爽在9月2日的例行记者会上说，我们要强调的是，中央政府支持林郑月娥行政长官，带领特区政府依法施政，“也支持香港警方依法止暴制乱恢复秩序”。

甚至远在8月初，外交部驻港特派员谢锋在深圳举行的前海经济合作论坛上表示，中央政府坚决支持行政长官林郑月娥带领特区政府依法施政、“警方严正“警方严正执法”、特区政府有关部门和司法机构依法惩治暴力犯罪分子，及爱国爱港人士捍卫香港法治的行动。

不提支持警察是习近平的疏忽，还是警队止暴制乱的功能和成效遭到中央质疑，这一切恐怕要等到明天（6日）韩正会见林郑月娥时才可能知晓。