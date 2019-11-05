安倍与李克强举行会谈对香港局势表示忧虑

第35届东盟峰会及东亚合作领导人系列会议2日至4日在泰国曼谷举行，日本首相安倍晋三和与中国国务院总理李克强在当地时间4日午前举行会谈，一致商定将合作促成中国国家主席习近平作为国宾预定于明年春季访日取得圆满成功。李克强总理明确指出：今年中国作为主席国的日中韩首脑会谈，将在今年12月在成都召开。

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李克强指出：两国是邻国，也是世界上重要的经济体，希望中日中双方共同守卫多边主义和自由贸易，聚焦共同的利益，并不断将其扩大。安倍首相言及日中韩首脑会谈，指出要求充分利用这个机会，为明年春天习主席作为国宾访问日本，将此作为符合日中新时代的有意义的一环加以合作。

安倍与李克强上次会谈是去年10月下旬在北京举行，这是约1年后再次会谈。

安倍在会谈中，就中国有关部门拘留北海道大学一名40多岁男性教授，要求中方积极应对。

中国政府9月在北京拘留了日本北海道大学一名40多岁的男教授，中方称拘留理由是违反了中国国内法律，该人现在仍在拘留中。

安倍首相还对由于示威游行持续混乱的香港局势表示忧虑，并希望促进相关各方的自制与对话，认为在一国两制下，“让自由和开放的香港继续繁荣”是十分必要的。

安倍就中国公务船不断进入钓鱼岛周边海域，要求中方妥善处理。据说李克强则重申了中国对钓鱼岛拥有主权的一贯立场。