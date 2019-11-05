特朗普盟友承认以军事协助要求乌克兰帮助调查拜登

法新社11月5日星期二消息，一名美国大使承认曾经向乌克兰政府提出军事帮助，以此换取对美国总统特朗普的民主党竞争对手之一拜登的调查。

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这名美国驻欧盟大使名叫乔登-迅德兰（Gordon Sondland），长期以来是特朗普的政治盟友，出身酒店行业，他曾经为特朗普的竞选阵营和就职典礼捐赠巨款。迅德兰本周出席了一场议员听证会，在针对特朗普的废黜调查的取证环节提供了上述供词。迅德兰已经在10月17日被取证过一回，这周一再次返回议员面前接受询问，增补重要信息。

迅德兰本次解释道，自己曾向乌克兰总统泽连斯基的一名高级顾问说过，如果乌克兰不公开表示对拜登及拜登的儿子与乌克兰能源公司的关系进行调查，就不会解冻一份对乌克兰的军事援助。迅德兰称，“记得自己对安德烈-亚尔马克单独说过，美国的援助不会重启，除非乌克兰开局一份公开声明，当中对多个星期以来我们谈的腐败事件做说明”。调查人员问及迅德兰，是否知晓要求乌克兰调查拜登，要求基辅方面干预2020年美国大选的合法性，迅德兰表示自己不是律师，但“觉得有可能是非法的”。

虽然民主党认为特朗普的乌克兰门事件可被认为是“要求外国政要，即乌克兰总统泽连斯基，调查2020年大选对手拜登”，从而将特朗普废黜，但同一天美国参议院共和党领袖麦康奈尔表示，调查将不至于走到特朗普被废黜的一步。如果众议院通过了对特朗普的上述指控，那么参议院将举行相关程序做决策。目前共和党人在参议院占多数席位，若要达成废黜总统的决策，需要三分之二的赞同票。