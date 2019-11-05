男女收入差距导致法国女性从今到年底相当于免费志愿劳动

男女收入差距问题今天再次登上法国各大媒体，原因是按照男女平均薪酬来看，从11月5日星期二下午16点47分开始，一直到年底，女性和她们的男同事相比，相当于要免费志愿劳动。

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为了唤起各界注意，缩小男女薪酬差距，法国国民议会在当天下午的会议期间进行了小规模象征性示威活动，其中包括一些男性议员，起立以示抗议。国民议会议长费朗要求抗议者坐下，否则就请出半圆形会议厅，此后部分左派议员离席。

11月5日星期二下午16点47分这一个女性免费志愿劳动的分界线是根据欧盟负责统计的行政机构欧洲统计局的数据而做出的。按照欧洲统计局2017年的数据，法国女性税前收入比男性少15.4%。但事实上，经合组织，法国劳工部，法国国家统计与经济研究所等不同机构的统计结果并不一致，但无论是按照税前税后，中位数还是平均数等来看，法国女性的薪酬都在男性之后。按照2015年法国国家统计与经济研究所以及法国劳工部的数据，法国全工女性税后月薪平均为1986欧元，是男性的81.5%；如果加上半工的人数，这一差距则拉大到25.7%。此外，在月薪最高的10%的群体中，女性平均比男性少赚21%；而在月薪最少的10%的群体当中，女性平均比男性少赚7%。若按照同样工种来看，女性平均比男性少赚10.5%。