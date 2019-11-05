美国指控伊朗进行核敲诈

伊朗原子能机构周二宣布，将在11月6日星期三继续越过维也纳协议，进行第四阶段的渐进式违约，在福尔多地下基地产出5%的浓缩铀。随后协议其他签署方进行了回应。

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这一消息在周二早间通过电视演说公布，伊朗总统鲁哈尼表示“伊朗将对1044个离心分离机注气，继续重启铀浓缩活动”。鲁哈尼并未明确表示将会注入何种气体，但伊朗驻国际原子能机构大使表示，这一气体应属于六氟化铀。国际原子能机构的检查人员将前往该地监控这一过程。根据维也纳协议，这1044个离心分离机只能用于除了铀浓缩之外的活动，例如生产稳定同位素，以投入医学研究等领域使用。

美国宣布单方不再承认伊朗核协议之后，伊朗在今年5月决定通过不同步骤解除己方对于该协议的遵守义务，以此来向欧洲等其他协议签署方施压。鲁哈尼在周二的电视演说中表示，当其他协议签署方遵守全部义务之时，伊朗也将恪守诺言。

在一份联合公告中，法国，德国和英国呼吁德黑兰方面克制，欧委会则比较悲观认为已经“越来越难以回到2015年的伊朗核协议了”。欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼敦促伊朗“不要采取新措施继续磨损核协议”，俄罗斯克里姆林宫方面则表示“理解德黑兰面对制裁的担忧，会继续密切关注事态走向”。美国国务院则通过发言人表示，伊朗属于“继续其核勒索”，“伊朗没有可信理由发展浓缩计划，这是清晰的核敲诈，只会继续深化其自身的政治和经济孤立态势”。