警察“执法”导致两大学生一垂危一严重烧伤

香港科技大学一名本科生3日深夜为了躲避警方发射的催泪弹从将军澳的一处停车场的三楼不慎摔下受伤，经过两次手术之后仍然昏迷，目前依靠强心针以及机器维持生命；树仁大学一名担任义务急救员的学生上周六（2日）在铜锣湾被催泪弹击中背部而严重烧伤。

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上述两所大学的师生对事件均感到震惊，科大校长史维4日遭到学生包围，要求他谴责警察暴力执法，校长与学生从下午6时半一直对峙到深夜，直至校长答允要求停车场公开录影视频，学生才逐步散去；树仁大学的副校监胡怀中则用电邮安慰学生们，并保证在学业、医疗及法律方面，校方会提供一切适切支援。

11月3日星期日，将军澳区如同其他地区，发生警民冲突事件，警方在清场时，开枪发射多枚催泪弹，并不顾居民反对冲入广明苑屋苑范围搜查，期间一名周姓科大男本科生疑在走避期间在将军澳尚德停车场高处堕下，昏迷送院。据了解事主脑压等指数不理想，需进行第二次手术，现靠打强心针，以机器维持生命。

就读科大的文同学，与伤者同为篮网球队员，上月初更一起去旅行，今早见新闻便到医院了解事件，据知伤者居于坑口站附近，是将军澳居民。事主家人神情严肃，对事主情况不愿多谈。据了解，伤者为篮网球（Netball）队员，曾代表科大与其他大学比赛。

科大校长史维昨日早上到医院探望受伤学生，科大学生今晚在校内举行集会，史维亦有现身，由于学生不满校方未有具体行动，包围史维。直接晚上近11时，史维承诺会于下周前要求停车场提供录影画面等，了解事件。

史维4日早上9时许，在学校职员陪同下到医院探望受伤学生，在病房逗留大约半小时后离开，没有回应记者提问。受伤学生需在深切治疗部留医，情况仍然危殆。

科大学生晚上在校内举行集会声援受伤同学，史维大约6时半到场，表示十分关注受伤学生情况，校方会给予最大支持。他表示校方已经要求警方交代，但被学生质疑只等警方调查，等同什么都没有做过。大约1小时后，史维表示会再安排时间与学生见面，打算离开，但被学生包围。双方继续讨论，有学生要求校方到停车场取CCTV，以了解事件，但史维以涉及私隐为由，表示要取得受伤同学家属同意。直至晚上近11时，史维承诺会于下周前要求停车场提供录影画面等，了解事件。

而树仁大学方面，校监胡怀中发电邮给全体师生，证实这个月2日有该大学学生在示威现场履行义务急救工作时遭到催泪弹击中，并对此感到心痛难过。

胡怀中在电邮表示，他与同事在今日（4日）凌晨前往医院探望该名学生，对方精神状态尚可，希望他早日康复。他又指，校方将于今日之内去信警务处处长，要求他提供有关今次事件的一切资料，以厘清事实，作进一步后续跟进。

他并再次呼吁同学须注意自身安全，离开暴力冲突现场，不要将自己及身边的人陷于危险与伤害之中。

树仁大学学生会4日晚在面书发文表示，一名一年级生以急救员身分于上周六的示威活动中，疑被警方的手掷式催泪弹炸伤后背，以致到背部严重烧伤。会方重申该名学生持有急救牌照，亦是圣约翰救伤队成人队队员，当时只是进行急救工作，履行人道救援之义务。

此间有传媒报道，由于欧美多个国家制裁香港警方暴力执法，并已停止向香港警方出售包括催泪弹在内的“群众控制”武器，香港警方目前所用的催泪弹，极可能是中国土制武器，其杀伤力对人道的考虑，似乎略欠欧美水平。