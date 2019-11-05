陈同佳案翻版台嫌赴港抢钟表店后当天返台台湾宣称有管辖权

港女分尸命案嫌犯陈同佳虽然迟迟不到台湾投案，但他的犯罪模式已经出现翻版，一名台湾籍男子到香港抢劫钟表店之后，当天立即搭机返回台湾，目前港两地政府束手无策，歹徒仍逍遥法外。这是继陈同佳之后，第二个因为港台之间没有引渡条例和司法互助关系而受益的犯罪人。

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这名台湾籍男子10月6日上午抵达香港后，假扮顾客进入尖沙咀么地道一家钟表店，用看似手枪的武器威胁一名31岁的店员，抢走两支表，价值达港币99万元(约合币389万元)。

嫌犯得手后立即逃跑，店员在后面紧追，双方扭打时，枪掉在地上，后来证实是空气枪。警方搜索附近区域，但嫌犯仍往河内道方向脱逃成功。

在调出监控录像带后，警方查出嫌犯搭出租车前往机场。来自港府消息人士的谈话表示，港警虽尝试与台湾当局证实嫌犯身分，但在台湾的嫌犯「现在是自由人」，除非他返回香港，否则不太可能被起诉。

不过台湾刑事警察局表示，并没有收到港方通知，如果报导属实，台湾依法可以追诉，这个案子与陈同佳的案件，状况不同。

台湾警方透露，如果依报导内容，这名男子犯的是刑度五年以上的强盗罪，依中华民国刑法第七条规定，台湾地区人民人在境外犯最轻本刑三年以上有期徒刑，中华民国具有司法管辖权，除非犯罪地的法律不罚。