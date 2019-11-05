香港警察疑“仇视”中产连续两晚太古城“执法”

香港警察似乎对中产阶级住宅区的太古城“情有独钟”，昨晚（4日）再度光临这个位于港岛东区的社区，进行所谓的“执法”行动，并且带走至少一人。警方已经在之前一晚冲入太古城的太古商场拘捕他们认为是参与非法集结的人士，期间一名疑似大陆的“小粉红”因政见不合与人争吵后，用刀砍伤至少四人，并咬断充当和事佬的区议员赵家贤的左耳朵。

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由于有太古城的居民怀疑3日晚上的骚乱事件，是保安员违法容许警察进入商场而引起的，因此有部分居民4日晚上发起向保安员的“质询大会”，这本来只是住客居民与保安公司之间的争执，但到了晚上9时之后，突然有一群防暴警到达商场门口，手持长枪、圆盾等。有防暴警搜查一名戴口罩男子。商场保安已锁门。有防暴警手持胡椒喷雾指吓在商场外的市民，有防暴警大叫“返屋企（回家吧）”啦。

群众对警方的无理恐吓表示愤怒，防暴警于是冲入商场“执法”，但被群众高叫“黑警”喝倒彩嘘走。有人怀疑是保安员打电话召警，向保安方面质问，商场人员证实没有报警。而之前防暴警拘捕一个黑衫蒙面男子，现场指当时他只是行楼梯，没有冲击行为。商场保安人员何先生表示，有向防暴警察查询，但防暴警未有理会。

事件一直扰攘到晚上10半，这时有市民企图从外进入商场，但被保安员阻止，于是又引起群众不满，指保安员对警察倒履相迎，对市民却享以闭门羹，态度前倨后恭令人愤怒。在午夜之后，仍有群众不满而拒绝离开商场。

从6月开始的反政府示威活动，示威者寻求躲避的商场，一直是警民冲突的导火线，甚至还牵涉到地产商的利益。例如在大陆拥有千亿地产项目的九龙仓主席吴光正，旗下在九龙尖沙咀的海运大厦商场，因为早前大门贴上通告表示不欢迎警察无事进内，竟遭到大陆传媒大兴问罪之师，为了表态支持港府和警察，吴光正以70多岁的高龄还要在日晒雨淋的情况下出席撑警大会。其他地产商旗下的商场，于是大多对警察的无理闯入采取欲拒还迎的态度，有些则索性提早关闭商场。