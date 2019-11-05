法国宣布击毙重要圣战分子头目

法国11月5日宣布，被认为是圣战组织GSIM集团二号人物的摩洛哥人阿布-阿布德哈曼-阿尔-马格热比已在马里被击毙。

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阿布-阿布德哈曼-阿尔-马格热比又被称为阿里-马伊术，是“伊斯兰和穆斯林支援集团”GSIM的宗教领袖与二号领导人。该组织被法国定性为与基地组织相连的圣战团体。11月5日，法国军务部长弗洛伦丝-帕尔丽宣布，阿里-马伊术在一场10月初于马里境内的法军袭击中丧生。

帕尔丽在检视多个萨赫勒地区国家行程后表示：“阿里-马伊术在10月8-9日夜间丧生，当时法军与马里军队协作，得到了美国的支持”。目前萨赫勒地区有大约4500名法国军士进行反恐行动。帕尔丽说，“阿里-马伊术是萨赫勒地区第二号被广泛通缉的恐怖分子，美国军方也曾搜寻他的踪迹”。

阿里-马伊术在2012年加入基地组织，此后在2017年参与成立了GSIM集团，并成为该集团宗教领袖。该集团的头号领袖是伊利亚德-阿格-哈里，两人关系密切。GSIM集团在两人领导下发起过多起恐怖袭击，最近几次包括今年秋季针对马里部队的袭击，40人丧生。布基纳法索的首都瓦加杜古也曾被该组织血洗。

帕尔丽表示，虽然马伊术已经死亡，深刻撼动了该恐怖组织，但并非意味着圣战分子们将会自行消失，“真正的胜利将会是萨赫勒地区国家军队的胜利”，然而该地区国家多属于世界最穷国，短期内并无希望独自完成反恐行动。