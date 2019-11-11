伊朗被证实恢复铀浓缩作业 英法德及欧盟提出严重关切

联合国国际原子能机构周一证实，伊朗已在福尔多（Fordow）地下设施恢复展开铀浓缩作业，再次违反与全球六大国和欧盟达成的“伊朗核协议”内容，使其浓缩铀储存量续增；同时该机构在一个伊朗未申报的地点也侦测到铀粒子。对于伊方的这一决定，英、法、德三国和欧盟共同表示，就德黑兰违背协议的决定提出严重关切。

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伊朗总统鲁哈尼11月5日宣布中止履行“伊朗核协议”第四阶段措施，伊方并于6日重启浓缩铀提炼，进一步突破伊核协议限制。欧盟委员会则呼吁伊朗克制，并担忧“难以重返2015年的伊核协议”。另一方面，美国对伊朗“极限施压”持续，伊朗继续要求解除对其制裁。此后，伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪更是在福尔道核设施举行的新闻发布会上扬言，伊朗有能力把铀浓缩到5%、20%和60%，但目前需要的是丰度5%的浓缩铀。专家介绍称，一般而言，用于核电站发电的，是丰度为3%到5%的铀235，属于低浓缩铀。当丰度大于80％时，就属于高浓缩铀。如果丰度大于90％，就成为武器级的高浓缩铀，主要用于制造核武器。

就伊朗恢复铀浓缩作业的决定，根据国际原子能机构最新提出的季度报告显示，证实伊朗上周所说、已在福尔多 （Fordow）地下设施展开铀浓缩作业。德黑兰此举则违反了2015年“伊朗核协议”内容。国际原子能机构的报告中说，伊朗的浓缩铀储存量已增加到372.3公斤，远超出协议中规定的202.8公斤上限。至于伊朗目前浓缩铀的最高裂变纯度仍然是4.5%，高于协议规定的3.67%上限，但远低于一度提炼出的20%纯度以及制造核弹燃料所须的90%。此外，国际原子能机构的报告并指出，他们还在一个伊朗并未申报的地点侦测到铀粒子。报告中没有透露这个地点所在，但外交消息人士曾透露说，该机构在今年春天于德黑兰南部的一个名为图库札巴德（Turquzabad）的村庄内采样。

就这一消息，作为“伊朗核协议”的四大签署方，英国、法国、德国和欧盟官方发表联合声明强调称，“法、德、英和欧盟外交部们对国际原子能机构在11月11日最新证实的，伊朗已在福尔多地下设施恢复开展铀浓缩作业的消息加以严重关切”。声明说，“我们敦促伊朗彻底转变所有与‘伊朗核协议’不符的行为”。此前，伊朗官方曾提出，只要美国取消对伊制裁，德黑兰将立即改正这些违规作法。特朗普总统近日则在推特中写道：“如果伊朗能够向美国交还12年前在伊朗失踪的联邦调查局前特工罗伯特·莱文森，那么这将是非常积极的一步。同时，根据情报和研判，伊朗已经开始浓缩铀，这是非常糟糕的举措。”