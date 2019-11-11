香港周一至少260人被捕 99人受伤 英国呼吁警民对话 美国谴责使用致命武力

英国外交部发言人周一表示，对香港抗议民众和警方之间的暴力升级加以关切和担心，呼吁双方通过对话寻找解决出路。路透社随后引述一名美国政府高级官员的话指，美国谴责香港近日“不正当使用致命武力”的暴力情况，促请双方缓和局势。

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英国外交部的发言人称，“今天（香港）发生的系列事件令人非常担忧，我们对警方与示威者间暴力对抗升级加以严重关切”。据悉，在当天有网民发起“黎明行动”，呼吁全港市民举行“三罢”，但在多区上演了警民之间的暴力冲突，市民生活受到严重影响，示威者和支持政府者间也被指出现暴力事件。警民对峙中，港警将一名空手的示威者开枪射成重伤，还有一名男子遭人纵火焚身，使得5个多月来经常沦于暴力的反修例抗争情势严重激化。对此，英国外交部的发言人称，示威者应该避免暴力，警方亦不能以不合比例的方式回应，各方需要透过对话寻找出路。此外，美国政府一名高级官员回应指，谴责“不合理使用致命武力”的情况，指香港警察及市民都有责任令局势降温，避免暴力对抗。

另据香港电台报道，截至当晚10时，香港公立医院已接收99名在多区冲突中受伤人士，当中2人危殆、4人伤势严重。此外，香港警方介绍称，全日在全港多区拘捕超过260人，又说警方必定严正执法，警告示威者立即停止伤害他人的行为。当天激烈的警民对抗中除了在西湾河发生一警察在与示威者对峙中，连开3枪造成至少一名示威者重伤危殆外，马鞍山钢铁站内一中年男子被指在站内追打人群，至海柏花园对开行人天桥时，与附近示威者争执。期间中年男子怀疑被泼易燃液体及点火，瞬间烧成火人，送院抢救后，情况危殆。

警方现已将该案依照“企图谋杀”罪加以调查，并称受伤男子今年57岁，当天中午约12时55分与他人争执，其后一名涉案人士向事主淋泼怀疑易燃液体，并点火后逃去。中年男子被指身体多处烧伤，并在威尔斯亲王医院留医，情况危殆。此外，警方还在脸书账号介绍称，当晚9时许，有示威者先后在旺角亚皆老街一带，袭击路人，至少两名男子被示威者围殴，受伤倒地。其中一名伤者为的士司机，其的士挡风玻璃及车身也被打爆及破坏；另一名男伤者亦被示威者拳打脚踢，满头鲜血。此外，有路人在将军澳被大批示威者包围及拉扯，又有人推翻一辆客货车及纵火焚烧，火势甚烈，冒出大量浓烟。警方则继续采用催泪弹等器具大规模驱散人群，并抓捕示威者。

对于香港多地发生的暴力激化事件，林郑月娥特首发言称，暴徒的行为不会得逞，指胡乱伤害无辜市民的恶行，一定不能争取暴徒口中的政治诉求。她还说，更令人发指的是有市民因政见被人淋泼液体和点火焚烧，指暴徒的行为远超争取诉求，是与市民为敌。此外，香港警方及消防处管理层也发表声明，指在蓝田发生一宗袭击致造成身体伤害案件中，消防员有尽力尝试协助分隔休班警员及示威者，并非市民所指无向伤者施予援手。双方管理层严厉谴责一切暴力行为，强调事件不会影响两部门的合作处理暴力事件。

与此同时，立法会民主派议员就当天所发生的系列事件发表联合声明，提出对西湾河有警察枪伤学生、葵芳有交通警骑电单车撞向人群，予以强烈谴责。民主派认为有关警员应即时停职，并指警员近距离无口头警告下开枪，以至救援过程都可能涉及违法行为。民主派全体议员还指控和谴责林郑月娥包庇警方滥暴，镇压民意，又指出她不配再做香港特首，依靠警队将令社会陷入长期撕裂状态，强调暴力源于警察及政府。他们并引述港府监警会邀请的国际专家报告指出，重申监警会的权力及独立调查能力不足，促成立独立调查委员会，并称否则运动难以停止。