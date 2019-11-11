蔡英文:谴责港警对人民开枪 国民党呼吁各方理性沟通

香港周一举行的“三罢行动”示威中发生了一名警察在与示威者纠缠中，向靠近的另一面示威者实弹开枪的事件，该警察被指连开三强，至少一人中弹伤势严重。对此，台湾总统蔡英文通过脸书谴责港警向手无寸铁的人民开枪，并呼吁港府应通过对话解决问题。国民党则提出对警察开枪致流血事件深感遗憾。

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根据网络流传的记录视频可以看到，数名警察在当天上午向西湾河街边的列侬墙靠近，附近街上聚集有十余名行人、市民和带有口罩的示威者。一名警察跑上前向人群扑去，行人散开后，一名白衣戴口罩男子向转身要走的警察靠近，疑似对这名警察作出口头挑衅，该警察立即转身并准备拔枪，两人间此时仍有数米距离。白衣男子身后仍有两三名示威者和周边市民围观。该警察接下来便拔枪向白衣男子走去，白衣男子也上前，警察便持枪直顶白衣男子胸前，随后他抱住白衣男子试图将其制服，两人站立抱在一起，另两名白衣男子的同伴先后试图向两人靠近，该警察便将将枪对准身旁右边的一名黑衣男子，黑衣男子伸手试图将对准他的枪口拨开，但并未碰到枪或警察。此事白衣男子见状抱住警察试图将他和黑衣男子分离，两人后退中警察向黑衣男子腹部开枪，该男子应声倒地。警察随后转身摆脱白衣男子再开两枪，另有一名黑衣人倒地。人群四散，另一名警察上前帮助开枪警察将两名倒地的黑衣人制服。值得注意的是，整个过程中示威者两手空空并无任何武器。

这一事件和纪录视频随后在互联网和国际主流媒体上得到广泛传播，在台湾也引起舆论热议。蔡英文通过脸书账号回应称，“政府不该对手无寸铁的人民开枪，开枪只会恶化问题”。她提出，“北京和港府该回应香港人民的，不是子弹，而是对民主自由的承诺”。蔡英文称，“这段时间发生在香港的事件，让人非常遗憾。我要再次呼吁香港政府，对话才能解决问题，认真看待香港人民对自由民主的渴望并具体回应，才是回复稳定与秩序的唯一道路。”她称，“我衷心期盼，台湾对民主自由的坚持，能成为香港的座标。”同样就当天发生的这一悲剧，台湾行政院民进党籍副院长陈其迈晚间在脸书发文表示，“放任警察攻击市民，就是暴政！”他称，“香港警察在生命没有受到威胁的情形下，持枪叫嚣并冲向示威民众，更对赤手空拳的民众开枪。这种逾越比例原则的暴行，不管是哪一个民主国家，都无法接受。”陈其迈说，“令人遗憾的是，香港特首林郑月娥迟至傍晚才召开记者会，并完全无视香港警队的恶行，只是一昧将责任推卸给示威民众。港府一再纵容国家暴力行为，就是暴政。”

陈其迈评论称，“走上街头的香港人，不过是诉求最基本的法治与自由；香港人也曾举着标语、呼喊口号，但香港政府的置若罔闻，放任港警随意拘捕民众、侵害营业自由，是逼迫香港人走上勇武抵抗的唯一原因。”他提到，“香港政府应立即制止警队暴行、认真看待并回应香港人的诉求，这是现代文明国家最低限度的标准，也唯有如此，才能让香港恢复秩序与和平。”台陆委会也就该事件回应称，近期香港示威及不合作运动不断，而香港警方对示威人士的处理及应对手段更趋粗暴及失序。今天香港警方再次以实弹枪击手无寸铁的抗争人士，此一血腥镇压恶行，已引发香港民众极度的不满与愤怒。陆委会称，呼吁中共与港府妥善回应民众期待，各方也应寻求和平理性对话空间。

国民党方面，国民党副发言人黄心华示意称，国民党对香港街头抗争活动越演越烈，甚至发生示威者泼酸伤及路过学生、以及警察开枪等流血事件深感忧虑，呼吁港府与示威者理性沟通。黄心华说，国民党绝不乐见香港街头暴力事件持续，也不希望香港的社会秩序及港人的日常生活受到严重冲击。国民党呼吁，港府与示威民众能够保持冷静，以理性沟通建立良性互动，同时也企盼蔡英文政府能够拿出实际有效的方案，确保在港生活的台生、台商的人身安全。他强调，国民党也再次呼吁大陆当局、港府及示威团体，能够持续协商对话，共同找出让社会回复稳定及恢复正常秩序的解方，也期盼香港能够重新展现过往的经济荣景，让港民都能远离矛盾及焦虑的心情，重拾安心生活、安居乐业。