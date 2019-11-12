以色列击毙一名加沙巴勒斯坦圣战组织领导人

一名加沙巴勒斯坦圣战组织的司令官在以色列的一项反击行动中遭击毙。在以色列反击伊斯兰圣战组织向加沙以色列领土发射火箭弹后，以色列军方发言人周二（12日）宣布，击毙一名巴勒斯坦地区伊斯兰圣战组织的司令官。

广告 继续浏览后续

在以色列的这项加沙走廊伊斯兰圣战组织头子的斩首行动后，以色列军方发言人生成，巴勒斯坦以色列圣战组织想以色列发射无数枚火箭。加沙附近的数个以色列城市拉响警报，中小学及大学也都关门。以色列特拉维夫城内的警报器开启。此前以色列圣战组织声称要轰炸以色列南部的加沙及特拉维夫附近城市。

以色列国防军此前宣布：“在加沙移动建筑物里的以色列圣战组织高阶领导人Ata 的住所被攻击。”以色列发言人还说：“攻击行动是与以色列国内安全单位联合进行的。”

这个巴勒斯坦武装团体也确认了他们这名负责人的死讯，这是以色列军方在一项《最高警戒》公报中宣布的。他还指出，42岁的Ata之妻，同样也在这项攻击中死亡。

以色列在宣布这项攻击的公报中指控，Ata在背后主使最近从以色列在加沙领土发射火箭弹，并指这么首领是一颗《迟发的未爆弹》，同时也指控他向以色列组织、发动狙击手攻击，以及无人机的攻击。

加沙走廊十几年来，一直由伊斯兰哈马斯运动组织领导，但以色列圣战组织的影响力也很大。