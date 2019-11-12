分析：欲夺权的政权中人在搞乱香港 有社论重提设独立委员会解港人之恨

面对只以警队强权去应对反修例运动的港府，香港形势非常危险，公共事务顾问卢子健撰文指出，这是政权中「对香港没有贡献、没有感情，而趁当前乱局想夺权或者想争利的人」想香港乱的人在搞局，呼吁警队和这些人悬崖勒马。而近年立场倾向建制的《明报》社论亦不认同港府单靠警方止暴制乱，建议港府成立独立调查委员会等更多努力去缓和政治对立，令社会回归冷静理智。

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卢子健11日在网媒《众新闻》撰文，在题为《警暴背后的阴谋》一文中，他指出，反修例运动发展成全民抗争运动，是港府在运动早阶段错误地以过度武力驱散6月12日的示威者，并让警方在7月21日警方涉嫌纵容黑社会无差别袭击市民。他续称，稍为理性的决策者都会明白，缓解局势应有之道是进行独立调查，但北京当月底发出的指示是「止暴制乱」，并且大力支持警队，结果警暴升级，香港愈来愈乱，这反映原来的方针不管用，但十月底的中共四中全会却没有调整方针，反而是加强对香港的管控。于是，警暴马上升级，「如无意外香港只会更乱」。

他指出，四中全会前夕，政圈传出香港特首林郑月娥被撤换、有望成立独立调查委员会的消息，又有与本地大发展商财团关系密切的石礼谦严厉批评林郑月娥，显示政权中有人不想香港乱，希望挽狂澜于既倒。他估计，这些不想香港乱的「政权中人」，较多会是不想香港玉石俱焚的既得利益者，当中包括中国内地在港的利益集团，因为他们不少人需要利用香港金融中心的利位。

他续称，最想香港乱的政权中人，应该是「对香港没有贡献、没有感情，而趁当前乱局想夺权或者想争利的人。」他举中国已故领导人毛泽东发动文革为例指出，那是因为毛觉得自己被当权派刘少奇、邓小平等人夺权，被林彪、四人帮等看穿此心理而从旁推波助澜，在中国陷入疯狂后，借机铲除当时当权的老干部，并让「只是党内二、三甚至四线的闲角」的「林彪、四人帮集团」骨干上位，成为党政领导，在文革之乱中获益。

他预言，现时打压运动的警队，日后可能像被解放军清算的红卫兵般下场惨淡，但卢子健仍希望他们悬崖勒马，与香港普罗大众一起抵制那些希望从香港动乱中得益的势力。

他总结，香港形势非常危险，须依赖更多的守护力量，令香港浴火重生。

另外，《明报》今(12日)天亦发表社论，指反修例风暴多月来的文宣口号，已由「香港人加油」、「香港人反抗」，演变成过去四天的「报仇」，已见部分人决意要升级暴力以伸张自己心目中的「正义」，而警方则进一步加强执法，为了追捕疑人，屋苑、商场、校园、教堂统统照入，没有执法「禁区」，让仇恨情绪和「以暴易暴」氛围，把香港推向疯狂状态。

社论续称，由此可见，持续逾五个月的反修例风暴，不能单靠警方止暴制乱，港府必须采取更多行动，纾缓社会对立仇恨，独立调查委员会是必不可少的解恨处方。另一方面，所有政党亦有责任叫停「以暴易暴」，好让区议会选举能够如期举行。