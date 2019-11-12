安倍首相与美国参谋长联席会议主席举行会谈讨论南海等问题

日本首相安倍晋三，日本时间12日午前，与美国参谋长联席会议主席马克·米利将军在首相官邸举行会谈，对于朝鲜相继发射弹道导弹，确认了自卫队和美军将紧密合作加以对应，并对中国在南海和东海的一些活动表示强烈的反对和深刻的担心。

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安倍首相强调，在两国主张的实现“自由开放的印度洋和太平洋”构想上展开紧密合作。

米利指出：美日共同面对地区的课题，今后应该并肩加以对应。

双方还就韩国政府8月22日决定，废弃与日本缔结的《军事情报保护协定》（GSOMIA）一事展开了讨论。韩国的这一举动，引来日美两国的非议。

马克·米利从13日开始访问韩国，预计于14日与15日在首尔召开的美韩军事委员会（MCM）和美韩安保协议（SCM）上，美国将向韩国施加压力，要求韩国维持与日本缔结的《军事情报保护协定》。

《军事情报保护协定》是同盟国等关系紧密的国家之间，两国间或多国间签署的互相提供秘密军事情报的协定，在签订这一协定的国家之间，在互通军事秘密情报的同时，也规定不得泄露给协定以外的其他国家，在美国的推动下日韩于2016年11月23日在韩国国防部非公开签署，于当天生效，而由于韩国决定废弃此协定，因此该协定将在今年11月23日0时失效，美国对韩国方面的决定表示坚决反对，8月22日，美国国防部发表声明指出：对文在寅政府的决定表示强烈的忧虑和失望，最近相继派遣高官前往韩国进行劝说活动。