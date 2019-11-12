宋楚瑜明宣布参选总统国民党确定「韩张配」民进党「蔡赖配」成形

亲民党明天将召开全国委员会议，会后党主席宋楚瑜将举行记者会，预料将宣布参选总统，他将成为台湾明年总统选举的第三组人马，是否影响蓝营选票，值得关注。

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消息指出，亲民党明天的记者会，并没有安排要宣布副手人选，但据传宋楚瑜已锁定一位「政治素人」作为竞选搭档，这个人是不是郭台铭呢？亲民党表示，亲民党与郭台铭一直有谈合作，但外传的「郭宋配」都是被渲染的。不过据了解，所谓「郭宋合作」也可能是指在立委选战方面合作。

对于宋楚瑜参选是否冲击蓝营选情？国民党候选人韩国瑜表示，宋楚瑜在台湾政坛是非常优质的行政长才，他高度尊重。

至于韩国瑜的副手，他昨天正式宣布，由马英九时代的行政院长张善政出任副总候选人，组成「韩张配」，韩国瑜形容这是「卖菜郎」和「农夫」最「接地气」的组合，誓言将「下架」蔡政府。张善政则计划下个月代替韩国瑜访问华盛顿。

至于蔡英文，将在本周内宣布搭档的副总统候选人，据了解，绿营内部已经逐渐形成共识，独派为了大局，不再抵制蔡英文，将促成「蔡赖配」，也就是愿意促成初选时和蔡英文分庭抗礼的前行政院长赖清德担任副总统候选人，共同对抗国民党，一般认为，这样的组合对绿营选情，会有加分的效果。