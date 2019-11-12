日外相证实有日本国民在香港示威现场受伤

自东京方面消息，日本外务大臣茂木敏充周二向外界证实，一名50多岁的日本国民11月11日在香港示威现场受伤。他并介绍称，日本驻香港总领事馆已与伤者进行联系，确认他在接受治疗后已出院。

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日本《产经新闻》周一援引港媒报道，当天下午香港弥敦道及亚皆老街交界有一批示威者聚集，并不断搬来杂物堵塞马路。期间一名日本游客途经拍照，被部分示威者误认后遭到殴打。该游客头部受伤流血，在场有穿反光衣的义务急救员上前为他治理伤势。日本外务省的官员介绍称，“该男子是出差的普通人。偶然经过现场，可能被误认为摄影师。”据悉，日本驻港总领事馆正在了解事件，详细调查男子受伤的程度，以及为何会卷入冲突。此外，日方领事馆还呼吁日本在港居民或游客，避免用手机拍摄示威现场。

茂木敏充告诉媒体称，受伤日本男子在送到医院治疗后，现在已出院，没有生命危险。他强调会继续以保护国民为前提，向他们提供必要支援。另就有关涉事男子的出身地、伤势等，日本外务省领事局未有向媒体详细讲述，仅指是个人信息，无可奉告。连日来，香港警民暴力冲突加剧，全港周一在网民发起的“三罢”示威中有至少260人于当天被捕，另有至少99人被送往当地的公立医院。伤者中，2人危殆、4人伤势严重。

当天激烈的警民对抗，除了在西湾河发生一警察在与示威者对峙中，连开3枪造成至少一名示威者重伤危殆外，马鞍山钢铁站内一中年男子被指与附近示威者发生争执。期间中年男子疑被泼易燃液体及点火，瞬间烧成火人，送院抢救后，情况危殆。