莫拉莱斯出走玻利维亚后抵达墨西哥城 誓言会继续留在政坛奋斗

玻利维亚前总统统莫拉莱斯在宣布下台两天后，乘坐墨西哥军方的专机于当天稍后飞抵墨西哥城。据悉，墨西哥政府已批准了莫拉莱斯的政治避难申请，后者并在走下飞机后向记者表示，“只要我活着，就会留在政坛。”

广告 继续浏览后续

10月20日，玻利维亚举行总统和议会选举。21日晚官方公布的投票结果显示，莫拉莱斯的得票率超过对手卡洛斯·梅萨10个百分点，可在第一轮选举中直接胜出。但反对派指控莫拉莱斯阵营舞弊，拒绝承认选举结果。随后玻利维亚国内多处发生民众抗议和骚乱事件，莫拉莱斯并最终在玻利维亚军方首领卡利曼将军呼吁他退位，以恢复和平与稳定后10日出现在电视上宣布辞职。周二又传出消息，莫拉莱斯搭载墨西哥派来的军方专机飞离玻利维亚并经过周折后，于上午11时许抵达墨西哥城国际机场。墨西哥外长埃布拉德则在机场对他加以迎接，墨国政府并已经接受了莫拉莱斯提出的政治避难申请。

莫拉莱斯在走下飞机后向等候多时的记者表示，感谢墨西哥政府“拯救他的性命”，并再度指控他的对手发动政变，将他赶下台，“不尊重生命，更不尊重祖国”。他还向媒体强调，“只要我活着，就会留在政坛”。此外，莫拉莱斯并为其在执政期间的政绩作出辩护称，如果他犯下任何罪，那就是他是原住民，是“反帝国主义者”。他还点明，自己辞职是希望“避免发生更多流血和冲突事件”。现年60岁的莫拉莱斯在启程飞往墨西哥时还发表推文说，"兄弟姐妹们！我前往墨西哥。……出于政治原因离开国家让我痛苦。但，我永远都会尽责。我将带着更大的力量和能量很快返国。"墨外长埃布拉德此前对该事件介绍称，莫拉莱斯的生命受到了威胁。但在此前一天，莫拉莱斯本人还曾强调，看不出有被迫流亡的理由。

据墨西哥当地媒体报道称，这架军机往返“十分曲折”，曾多次向沿途相关国家发出进入领空和补给燃料的申请却遭到拒绝。飞机返回墨西哥时不得不绕道经停巴拉圭进行燃料补给。据悉，在抵达墨西哥机场后，莫拉莱斯然已被该国的军事直升机载走，墨西哥官员称基于安全理由，未说明他将待在何处。另一方面，玻利维亚参议院将在稍后宣布任命临时总统人选。玻利维亚第二副参议长、反对派民主党联盟参议员珍妮娜·阿涅斯（Jeanine Anez Chavez）被指将得到临时总统的任命。这是因为在莫拉莱斯辞职后，玻利维亚参众两院议长、参议院第一副议长都已相继宣布辞职。