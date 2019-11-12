白宫官员再次敦促和平解决香港问题 呼吁警民双方缓和局势

美国副总统彭斯的幕僚长马克⋅肖特（Marc Short）周二接受福克斯商业新闻采访时重申，敦促港府和中国官方和平解决香港问题，并呼吁警方和示威者共同缓和局势。

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福克斯商业新闻记者就香港连日来警民暴力不断升级的现象向肖特提问称，对香港目前局势美国政府是否有任何回应计划，对此，肖特回答指出，“美方已经多次公开表示希望和平解决危机，呼吁示威者和中国政府以和平的方式平息事态”。他并强调《中英联合声明》的重要性，指这一在35年前中国和英国为交接香港主权事宜所签订的条约，保证中国官方将尊重和维护香港的自治权。肖特称，“我们敦促中方以和平方式解决当下局势，保证香港人参与示威等权利”。他谈到，中国应保证《中英联合声明》内容得到延续和保护，其结果也会向外界发出中方如何与世界就其它问题上的对话及信誉问题的信号，包括贸易协议等。

肖特称，特朗普政府对香港及中国大陆所存在的人权问题表示关心，并援引彭斯近日发表的第二次对华政策讲话中的相关内容作为依据。但他也直言，美方认识到中国是全球大国，应此需要在处理对华关系上寻找建设性道路。他称，与此同时毫无疑问的是，本届政府对中国在人权问题的滥用和对其他和平国家带来的安全威胁深感担忧。肖特说，美方希望直面中国的人权问题，但不寻求经济脱钩，仍需要通过贸易谈判来处理与中国在经贸领域存在的多项争议。据悉，特朗普总统预计将于当天在纽约经济俱乐部发表有关贸易问题的讲话。针对香港连日来警民暴力升级现象，英国外交部发言人周一表示，对香港抗议民众和警方之间的暴力升级加以关切和担心，呼吁双方通过对话寻找解决出路。路透社随后引述一名美国政府高级官员的话指，美国谴责香港近日“不正当使用致命武力”的暴力情况，促请双方缓和局势。

北京方面，中国外交部发言人耿爽周二在记者会上就美英两国的呼吁回应称，发表上述言论的美国政府官员不具名，恐怕是自己都不好意思具名发表这样的言论吧？美英此次的貌似公允再次暴露出他们的是非不分和虚伪面目，他们的口头正义也再次暴露出他们的双重标准和别有用心。他称，这里我要重申，止暴制乱、恢复秩序是当前香港最重要的任务，也是香港社会各界最广泛的共识和最强烈的呼声。中国中央政府坚定支持香港特区政府依法施政，支持香港警方严正执法、维护社会秩序和保护市民安全。耿爽重申，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。我们敦促美英切实尊重中国主权，在涉港问题上谨言慎行，停止以任何形式插手香港事务、干涉中国内政。