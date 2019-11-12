美国吁港警及示威者克制 央视评论要求警方最严厉执法

对经历反对修例运动以来最暴力一天的香港，美国国务院呼吁警方和示威者在内的香港各界人士克制，并促请港府透过对话响应港人和驱动这一浪示威行动的根本问题。不过，反映中国官方态度的中央电视台评论却展示更浓烈的斗争思维，指香港现正进行一场命运生死战，退无可退，回敬越来越丧心病狂的暴徒的，只能是最严厉的执法。

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香港11日罕有地整天都有抗争活动在各区出现，警方和示威者的暴力均有升级，警员无预警地以手枪射击手无寸铁的示威者，示威者以易燃液体焚烧不同意见人士，交通警驾驶警车冲向示威者等均令人瞩目惊心，最终导致超过260人被捕，令单日被捕人数再创新高；另有128人受伤送院，年龄包括一名4个月大的婴儿和83岁长者。伤者当中2人危殆，包括中枪的21岁男生和在被人纵火烧伤的中年男子。

面对警方和示威者的暴力均有升级，英美均深表关注，且针对双方的行为发言。继英国外交部呼吁示威者避免使用暴力、警方不可以不合比例的方式响应之后，美国国务院亦发表声明，指对香港局势深感忧虑，声明谴责所有暴力，呼吁警察及示威者等各方人士保持克制，并重申以美国总统特朗普呼吁的人道方式解决问题。

声明续称，香港社会内部日益两极化，凸显港府、示威者及广大市民需要展开广泛而真诚的对话，敦促港府在已展开的公众对话基础上，致力响应推动这一波运动的根本问题。声明又呼吁示威者回应对话的要求。

声明没有明确指出「根本问题」是什么，但接着说，香港的自治、坚守法治，以及致力保障公民权利，是香港享有美国法律下特殊地位的关键，亦是「一国两制」成功落实和香港繁荣稳定得保的主因，美国敦促北京履行其在《中英联合声明》的承诺，包括容许香港「享有高度自治」，以及港人享有表达自由及和平集会等人权，这都是港美两地共同拥有的核心价值。

反对修订逃犯条例运动自6月9日百万人游行后，市民要求港府撤回修例、成立独立调查委员会、停止以暴乱之名拘控示威者、落实真正普选，不过，港府在北京中央政府的要求下，只以强硬执法解决社会的政治问题，令冲突和社会分化加剧，而日前结束的中共四中全会更订明，会加强对港管治。

在美国国务院发出声明前，中国的中央电视台发出强硬的署名评论员文章，该篇题为《必须以最严厉执法回敬暴徒》的文章称，近日事例可见，「暴徒」变本加厉，越来越无法无天和丧心病狂，显示目前这场斗争「是一场关乎香港前途命运的“生死战”“保卫战”」，已经退无可退。特别是一些嗜暴的「暴徒」，更是无所不用其极，「完全突破法律底线、人性底线的恶行」，「回敬他们的只能是最严厉的执法。」

署名秦川的评论员称，止暴制乱、恢复秩序是香港最重要的任务，也是香港行政、立法、司法机关的共同责任。反暴力、护法治、保稳定是全体港人的利益最大公约数，故此，「我们旗帜鲜明地支持警队严正执法」。

文章全盘接受警方的说法，指在昨(11日)天的交通警开枪事件中，有人「有夺枪动作」，警察若稍有迟疑，恐怕就会被围殴；若配枪被夺，后果更不堪设想，故此警察开枪是维护自身和公共安全。