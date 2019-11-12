蔡英文：韩国瑜若当选台湾主权恐后退 马英九为“国政配”点赞

2020年台湾总统大选和立法委员选举日益临近，蔡英文总统在周二接受采访时提出，如若国民党候选人韩国瑜在明年的大选中当选总统则“很令人担心”。她说，“台湾主权可能会一直倒退，退到什么都没有”。

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据中央社报道，蔡英文在最新接受三立新闻“总统来我家”节目采访时表示，中联办是大陆当局执行“一国两制”的机构，韩国瑜当时去中联办时她就讲过，这是助长“一国两制”的氛围。担任高雄市长的韩国瑜在今年年初首度访问港、澳及中国大陆时，曾在过境期间与港、澳中联办主任会面，并一度引起蔡英文的质疑和批评。面对如今的国民党竞选对手，蔡英文称，她跟国民党在两岸政策具体上的不同，就是如何看待两岸关系。她说，国民党在长久以来的老框架下，认为两岸关系就是两岸关系，是台湾跟中国的关系，但现在已经不是纯粹的两岸关系，是整个区域关系的一部分。蔡英文说，她用区域的眼光来看两岸关系，但国民党还是维持老的框架在看。此外，针对记者质问蔡英文目前在民调中领先韩国瑜，是否是在利用香港反修例运动“贩卖亡国感”的关系，对此她本人则回答称，“这些说法都误解了台湾社会共同的焦虑，台湾从威权时代走出来，历经很长时间的努力才有今天的民主跟自由，大家都格外珍惜”。

蔡英文说，台湾人看到现在香港政府如何对待人民，会想到若不坚守立场，会不会也变成那样，这是自然而然产生的想法，说是任何政治人物或政党操作，这是不可能的。而当谈到香港问题的本质时，她分析称，香港高度商业化，香港市民都受良好教育，对民主制度的要求很高，不能以中国大陆眼光来看香港人的期待。她说，香港政府跟北京政府真的要好好严肃面对香港人的诉求，坐下来谈，让香港人的民主自由可以获得确保。此外，面对前国安会秘书长苏起等外界质疑若蔡英文连任成功，两岸关系将火山爆发的猜想，蔡英文回答说，“我已经做几年总统了，你觉得呢？中国对台湾文攻武吓，步步进逼，希望台湾在主权上退让，但总统不可能在主权上退让，国际上都觉得破坏两岸现状的责任不在台湾，在中国，苏起的想法跟国际差很多。”

此外，主持人还询问在她看来中国国家主席习近平是否了解台湾，蔡英文则回答称，“习近平提出一国两制台湾方案，就显示出对台湾人不了解。领导人不能暧昧以对，不能不清不楚，该讲清楚就讲清楚，该坚定就坚定，不能让对方误判；国内有些人总觉得或许讲的模煳一点会有空间，但这会让对岸产生一种误判。”她还否认在任上主动向陆方呛声，只称坚持对方不要误判。她说，“‘一国两制台湾方案’今年提出来就是对形势的误判”。另就对手韩国瑜被指目前于选战中积极进攻，“以制造话题占领新闻版面”，对此她则回应称，这是一个民主社会的现象，有些参选人会制造话题，但同时也产生争议性，声量看似很大，但其中负面声量不小，参选人做取捨时要有自己的评量，相信绝大多数国民都不想看到领导人有过度的争议性。

国民党方面，前总统马英九在当天参加为国民党立法院参选人的拉票活动中向媒体表示，韩国瑜日前宣布的副手人选张善政与前者搭配是很好的选择。他称，“这应该可以替国民党加分”。现年65岁的张善政在马英九执政时期曾担任台湾行政院院长。自今年8月17日以来，他出任韩国瑜竞选团队的国政顾问团总召，该团成员约200人，横跨经济、外交、法律、科技等专业领域，协助韩国瑜规划政治纲领。报导指，无党籍的张善政有丰富的行政、企业历练，身段柔软、争议性小，也不是传统的政治人物。他被称是马英九政府任内施政满意度最高、不满意度最低的行政院长，具有行政、企业历练，且配合度高，身段柔软，争议少等特点。

同样就台湾选情，前立法院长、国民党立委王金平另在当天宣布放弃参加2020年总统竞选。他告诉媒体称，“很遗憾在参选总统的路上，金平沒有取得最后的机会；今天并非是結束，而是迈入我人生的下一階段， 继续奉献，让台湾更好。”据悉，他曾于今年3月7日宣布参选总统，在失去国民党初选提名的机会后，表示一定要参选到底。但此后与郭台铭、柯文哲合作的可能性也逐步落空，最后等待亲民党的总统推荐门票。但由于亲民党没有出让这个机会，王金平也被指失去了最后的期待。