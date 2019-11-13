宋楚瑜宣布参选总统亲民党不分区立委「会有郭台铭的影子」

亲民党主席宋楚瑜今天宣布第四度参选总统，他的副手不是政治人物，从来没有踏入过政治圈，是台湾广告界教母级的人物余湘，两人正式成为台湾明年总统选战的第三组人马。

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宋楚瑜透露，亲民党提名的不分区立委名单「会有郭台铭的影子」，这说明了郭宋未来的合作模式。也就是，郭台铭将动员他的人脉和力量帮宋楚瑜选总统，亲民党则用提名不分区立委作为回报，郭台铭的核心幕僚可能被纳入亲民党的不分区立委名单。

郭台铭的幕僚刘宥彤与蔡沁瑜今天代表郭台铭向宣布参选的宋楚瑜当面致意。蔡沁瑜公开呼吁支持郭台铭的泛蓝支持者，明年立委选举的「政党票」可以集中投给亲民党；她还说，未来郭台铭阵营不排除帮亲民党站台。

宋楚瑜的参选宣言中提到，9月17日早上才开始对参选总统的事动心起念，因为前一晚郭台铭宣布退选，让他辗转难眠。

他在记者会上表示，明年大选将是他的「终局之战」。大家心知肚明，距离当选门坎还相当远，当他决定政治生涯最后一哩路时，既不悲愤也不气馁，内心反而舒坦自在。这场选举，是他与从政初心最近的一次，他从政的初心就是「天道酬勤」。

宋楚瑜参选会不会撕裂蓝营，影响国民党的韩国瑜呢？蔡沁瑜说，对于宋楚瑜参选，郭台铭乐观其成，认为宋楚瑜很能做事，也愿意为台湾做事，郭台铭支持能够为台湾做事的人，不会思考选票流向，是否会有利或不利其他总统参选人。

媒体问到亲民党不分区立委的名单时，宋楚瑜表示，他多次与郭台铭长谈，双方对中华民国的热爱，对经济发展的执着十分一致，更重要的是希望两岸能够和平。

宋楚瑜说，郭台铭在台湾新科技的发展上是传奇性人物，亲民党不分区名单要排得让乡亲耳目一新，名单当中会有「郭台铭董事长的影子」，落实郭台铭「自由民主发展经济」的理念。