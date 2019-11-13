美国会参议员里施：会推动《香港人权与民主法案》立法进程

自华盛顿方面消息，美国参议院外交关系委员会主席、共和党籍参议员里施（Jim Risch）在周二参加活动时，谈到香港局势及美国国会的相关立法问题时表示，会推动参议院举行并通过《香港人权与民主法案》的投票。

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由民主党议员占多数的美国国会众议院，此前于10月16日无意义地通过了《香港人权与民主法案》。由里施担任主席的参议院外交委员会也曾于今年9月通过了类似议案。目前，备受关注的《香港人权与民主法案》仍未被提上参议院全体投票日程，而如若参议院通过该犯案并由总统签字，或于规定10天内不行使否决权后，该法案将正式成为美国法律。作为《香港人权与民主法案》的联合提交人，里施在当天参加华盛顿智库、战略与国际研究中心活动时指出，“我们希望推动该法案的立法进程”。《香港人权与民主法案》被认为是1992年美国《香港政策法》的延伸版，法案要求美国政府对香港自治地位进行年度审查，以判定香港是否继续从美方享有不同于中国大陆的特殊待遇，包括经贸及移民管理政策等。这种特殊地位在一定程度上促进香港发展成为现今的全球金融中心之一。

据路透社报道称，正在与中国进行经贸谈判的特朗普总统及白宫并未明确表示，一旦该法案在参议院得到通过是否会行使否决权。据悉，针对近日来香港警民暴力冲突加剧，暴力现象升级的恶化局势，里施和共和党同仁参议员卢比奥，将在周三与参议院多数党领袖、共和党人麦康奈尔（Mitch McConnell）进行会面，并就在参议院寻找对《香港人权与民主法案》举行全体投票时间的可能性进行沟通。里施还在参与战略与国际研究中心活动时发言称，“全世界需要看到美国会站起来针砭时弊，我们与香港人民站在一起”。当记者质询麦康奈尔是否会允许在参议院对该法案举行全体投票，他的一名发言人则强调指，麦康奈尔周二在参议院发表了对暴力升级的担忧讲话。

据了解，针对美国众议院无异议通过《香港人权与民主法案》事件，中国外交部发言人耿爽曾回应称，美国国会众议院罔顾事实、颠倒黑白，把肆意纵火、打砸商铺、暴力袭警等严重犯罪称之为人权和民主问题，是赤裸裸的双重标准，充分暴露了美方一些人在人权、民主问题上的极端虚伪和破坏香港繁荣稳定、牵制中国发展的险恶用心。他称，我们对美国国会众议院执意通过所谓《香港人权与民主法案》表示强烈愤慨和坚决反对。