美高官在日表示韩国不应废弃《军事情报保护协定》

访日的美国参谋长联席会议主席马克·米利将军13日在东京都内举行记者会见，针对韩国政府8月22日决定，废弃与日本缔结的《军事情报保护协定》（GSOMIA）一事表示：我将向韩国传达这样的信息：不要使其失效，继续更新这一协定对你们是有利的。

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米利指出：使其失效，恐怕只能有利于朝鲜、中国和俄罗斯。他指出：使日韩不合符合中朝的战略利益，围绕《军事情报保护协定》，在日韩之间制造隔阂将被中朝利用。

马克·米利从13日开始访问韩国，美国国防部长埃斯珀也将在15日到达韩国。美韩预计于14日与15日在首尔召开的美韩军事委员会（MCM）和美韩安保协议（SCM），美国将向韩国施加压力，要求韩国维持与日本缔结的《军事情报保护协定》。

《军事情报保护协定》是在美国的推动下，在朴槿惠政权和安倍政权的主导下，在2016年11月23日在韩国国防部非公开签署，于当天生效。如果双方对协定没有异议，每一年自动更新，如果有一方要终止协定，需在签署日，也就是11月23日的90日前通知对方国家，而如果韩方终止协定，需在8月24日前通知日本方面，目前韩国已经于8月22日通知日本方面废弃此协定，如果韩方不做出新的决定，该协议将在11月23日零时失效。

这个协定的作用，主要是日美韩三方共同监视朝鲜方面的军事动向，在这方面韩日两方各有优势。

而韩国的民意调查公司Korea Research接受韩国广播公司MBC的委托，从8日到9日以韩国全国有选举权的人约1千人为对象进行了民意调查, 11日发表了调查结果，围绕《军事情报保护协定》，认为“应该按预定废弃”的为52.1%；认为“不应该废弃”的为37.5%。