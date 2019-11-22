教宗方济各期勉泰国年轻学子

教宗方济各出访泰国：让人们了解这些远离西方的文化 2019年11月22日

35年后，天主教教宗再度访问泰国。教宗方济各11月22日在曼谷和上百名年轻学子会面，并期勉这些新生代即使人生有些疑问，也要维持喜悦，并带着信心展望未来。方济各此次出访正巧是罗马天主教在泰国宣教350周年。

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方济各20日抵达泰国，21日上午赴泰国总理府会见巴育（Prayut Chan-o-cha），随后造访拉查波比托寺（Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram）与佛教僧王会面，接着造访圣路易斯教堂。下午则和泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）会面，晚上在国家体育场主持弥撒，有上万名教徒从泰国各地前来参加。

方济各22日早上先造访圣彼得教堂，接着到朱拉隆功大学和天主教神职人员以及不同宗教的代表见面。

方济各22日下午在曼谷圣母升天主教座堂（Assumption Cathedral）主持弥撒，圣母升天主教座堂是天主教曼谷总教区的主教宗座，教堂办了中学和大学，教宗在圣母天主教座堂和上百名年轻的天主教徒见面。

教宗向年轻学子表示：“你们是新的一代，有着希望、梦想和各种问题，当然有时候会有些疑问，我鼓励大家维持你的喜悦，并带着信心展望未来。”

圣母升天主教座堂是方济各在曼谷的最后一个公开行程，方济各23日早上将搭机前往日本访问。

上一次教宗访问泰国是在1984年，当时是约翰·保罗二世。这次是方济各自2013年3月上任以来第4次造访亚洲，前3次分别访问了南韩、斯里兰卡、菲律宾、缅甸和孟加拉。