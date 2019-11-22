澳洲森林大火 使空气污染程度空前

澳洲新南威尔斯省遍布森林野火，飘散出的烟雾使11月22日空污程度空前，造成就医人数激增，并引起驾驶人视线不良等危险。澳洲人口第一大城悉尼（Sydney）已连续4天被烟雾笼罩，罕见但一再成为世界空污最严重的10大城市之一。

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近几天来某些时候，全球城市空气品质监测网站Air Visual排行显示，悉尼名列世界空污最严重的第8大城市，排名在雅加达及深圳之前，位居孟买之后。

悉尼西北方约800公里波克镇（Bourke）的镇长霍尔曼（Barry Hollman）告诉路透社：“大家尽可能避免待在室外，街道空无一人。”

随着强风吹送林火烟雾以及因全澳3年干旱而堆积的灰尘，波克镇的空污比安全标准高出15倍。

霍尔曼指出：“我到室外看看大家，有些地方的能见度不足100公尺，粉尘与烟雾四处弥漫。”

烟霾挟带着来悬浮微粒污染物，形成官员所说新南威尔斯省纪录中的最严重污染。这种粒子会被人体吸入血液中。

卫生官员表示，过去一周有73人因为呼吸问题就医治疗，为平常人数的两倍。进入11月以来，森林火灾已夺走至少4条人命，烧毁约400栋房屋。

大火迄今仍在新南威尔斯省、维多利亚省（Victoria）、南澳省（South Australia）及昆士兰省（Queensland）燃烧。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）因为这次危机而受到压力，批评者指称，莫里森并未尽力处理气候变迁的冲击。气象学家则指出，气候变迁正导致野火季节的时间延长。