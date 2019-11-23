北京希望香港学新加坡但太多国家利益与外资相勃恐难如愿

经济学人杂志的首席经济师Simon Baptist（暂译巴布提斯）最近在每周一次与读者的通讯中指出，中国当局相信很希望香港有着与新加坡一样的管治模式，一个威权的政府但又有一个开放自由的经济体系，但由于中国在香港有太多的利益，而这往往与国际企业的利益经常冲突，因此恐怕难如北京所愿。

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巴布提斯在通讯中指出，香港处身于一个大规模有时甚至是暴力的街头抗争之中，几乎已有半年之久，每一天的发展都紧扣人心，有时甚至有出人意表的转向，但对中期而言，事态会有什么样的结果呢？他相信抗争将延续至少未来数个月，肯定会延续至2020年。

巴氏认为，抗争的持续将测试示威者、香港警方以及中港政府的耐心。而尽管中国政府对香港问题的措辞越来越严峻，但迹象却显示北京在考虑使用更多公然而直接的干预之前，仍留给香港当局一个处理问题的空间。

他在通讯中指出，过去一星期示威者被捕人数明显增加，很可能是警方的新策略，将更多愿意从事勇武抗争的示威者从街上抓走，并同时吓阻其他温和的示威者追随前者。这或许可以奏效，尽管政府至今对社会大众的反映一直都是令人遗憾的过于低估，对处理及应对社会大众的意见和舆论也是笨拙无能（inept）。

他说，商界其实对一国两制会否关门大吉，比起街上的抗争还要关心。因一国两制的内容，包括了香港的法治和营商自由。一旦这个机制受到侵蚀，势必触发香港作为亚洲最重要的国际商企中心的地位，永久性的逐步失色。

他最后指出，中国当局或许很想学习新加坡，一个对内专制、对国际企业开放自由的混合体。但中国在香港庞大的国家利益，而这又往往与国际商企的利益有所冲突（collide），新加坡却没有这方面的问题，因此意味中国很难在香港达到这个愿望。

事实上，香港高等法院最近裁定特首林郑月娥动用紧急法推出的禁蒙面法违反基本法，即所谓香港的小宪法，这个裁定立即引起大陆多个司法衙门以及党媒的抨击，认为香港无权就基本法作出任何裁决，对基本法的解释只有人大常委才有资格，尽管香港大律师公会认为这等于废止了一国两制给予香港的司法独立权。