李家超：香港反送中抓捕逾4000人 张建宗：确保明区选顺利有序　

香港保安局局长李家超近日接受中国央视专访时表示，“反送中”运动至今，港警共抓捕了逾4000人。他指出，希望法院尽快有指导性、权威性的判决，让社会明白什么是对或不容许。此外，港府二号人物、政务司司长张建宗在出席一个电台节目时说，会全方位确保明日的区议会选举能顺利、有序举行。

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央视新闻周六播放了李家超接受访问的内容。他说，中国国家主席习近平关于香港局势的重要讲话清楚指明了当前香港工作的方向，更加坚定了香港特区政府和警方止暴制乱、恢复秩序的决心。李家超称，“香港的暴力事件已经到了难以容忍的程度，除严正执法外，还必须让暴徒知道问题的严重性，要负什么法律责任，包括会有危害人身安全、涉及意图谋杀的行为”。他指，“社会应该看清问题所在，不论任何目的，暴力行为均是不可以接受，而且只会制造更多暴力，把香港推到一个非常危险的局面。”

李家超告诉记者称，第一，一定要严正执法；第二，也要让整个社会有共识。他还表示，“到目前为止，我们抓了有超过4000人”，希望抓人的时候，除了让暴徒明白要负什么法律责任，也希望他们从法律后果看清问题的严重性。他称，香港警察是止暴制乱的关键力量，在新一任警务处处长邓炳强的带领下，警队将一如既往地坚守岗位，奉献社会。李家超还说，特区政府会全力投入，确保区议会选举安全、公平、公正地举行，指警方有不同部署，包括每个票站都有警方把守，亦会以高姿态在票站附近巡逻，又指警方若收到情报、任何风吹草动，都会有快速应变队伍处理。

据香港电台报道，同样就即将在周日展开的区议会选举问题，张建宗在接受电台采访时指出，会全方位确保明日的区议会选举能顺利、有序举行。他形容要两个人才跳得成探戈，因此需要社会上下一心，若有极端示威者堵路、攻击选民等，会严重影响选举。他说，正领导上周末才成立的跨部门行动专责小组，与各部门首长每日开会，处理民生事项，包括如何在示威者堵路后，尽快将路面恢复正常、如何进一步协助警队等，强调“止暴制乱”是重点中的重点。张建宗说，正争取下星期尾开通红隧，但强调要视乎实际情况。

根据香港选举事务处提供的信息，全港明日会开放超过610个一般投票站、及23个专用投票站。一般投票站及设于警署的3个专用投票站，投票时间由上午7时30分至晚上10时30分。设于惩教院所内的20个专用投票站，投票时间为上午9时至下午4时。该部门并提醒选民带同香港身份证正本，前往投票。分析人士指出，此次4年一度的区议会选举，外界高度关注泛民主派和建制派的表现，并普遍认为将是对“反送中”运动爆发5个多月来的一次重要民意测试。

近年来，在香港的地区和立法会选举中，泛民派相较于建制派的选举优势出现变化，在上届区议选举中，建制派夺得约7成席位，泛民只有约3成。此外，在近年两次的立法会议员补选中，泛民党团都不敌建制派。而在本届区议会选举中，泛民方面统合了传统和新进激力量参选，大概有500人，远多于建制派的约450人，其他的是独立候选人或不愿公开所属“政治联系”的候选人。据官方介绍，本届区议会有1090名候选人，他们将会争夺452个议席；另有413万名选民，当中39万人为新登记选民。