罗马教皇23日起访问日本呼吁废除核武器

正在亚洲访问的罗马教皇方济各23日开始对日本的访问。11月23日上午，方济各已从泰国首都曼谷出发前往日本，在当天下午5点40分左右抵达东京羽田机场。

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到26日为止的逗留期间，首日他将在梵蒂冈驻日本大使馆会见主教们，24日将造访核爆地长崎和广岛，向世界呼吁废除核武器，并在圣人纪念馆向殉道者表达敬意。午后他将乘飞机前往广岛，在和平纪念馆里举行的和平集会上发表讲演，并于当晚返回东京。

教皇在来日前在送给日本的录像中表示：核武器的使用是反伦理的。教皇是热心的反核武器论者，2017年，他将带有美军从军摄影师在投下了原子弹的长崎所照的照片《站立在火葬场的少年》的卡片向教会有关人士散发。

这张照片所拍摄的是一个少年背着已死的弟弟等待火葬。

11月25日，教皇将与东日本大地震的受灾者举行交流活动，除在东京巨蛋举行数万人参加的大规模弥撒之外，还将拜访日本天皇德仁和首相安倍晋三。安倍2014年在梵蒂冈与方济各举行会谈，并邀请其访日。方济各还将与日本的佛教领袖等举行广泛的交流。

上次罗马教皇访日是1981年2月的已故教皇约翰･保罗二世，此次是时隔约38年罗马教皇的第二次访日。

以往日本将教皇称为“法王”，以这次他访日为契机，日本也改称其为“教皇”。日本外务省称: “教皇”的称呼更符合其职务特征。