郑若骅伦敦跌倒称要1年才可康复反映亲政府者皆弱不禁风

香港律政司郑若骅日前访问伦敦,离开机场不久即被一批支持香港民主运动的人士包围,混乱中个子不高的郑若骅在人群中忽然失足跌在地上,不久香港特区政府立即发表声明指郑的身体受到严重伤害,又严厉斥责示威者为“暴徒”,并要求伦敦警方务必缉拿凶徒归案。而郑若骅本人事后亦在伦敦告知个别传媒,声称受到重创,需要3个月到1年方可完全康复。不过根据苹果日报电话采访英国警方获悉,所谓的重创其实“并不严重(it's not serious)”。

该报驻伦敦特约记者前晚致电伦敦警察厅,就郑若骅滚地葫芦一事查询案情,警方回覆称,郑在事发后确实到了就近医院求诊,但据警方了解其伤势并不严重(but it is not serious)。记者再追问其具体伤势,警方仅再次强调“那并不严重”(it is just not serious)。警方又表示,目前仍未找到足以拘捕任何人的证据,但即使郑离开英国,仍会继续调查。

郑若骅上周起出访英国,向当地商界及法律界推广香港作为促成交易和争议解决的枢纽角色,原订本周内返港,但现表示因伤势需滞留英国一段时间。有网民指,郑在周二在中国大使馆见记者时身穿紧身樽领毛衣,对一名声称手腕脱骹的“重伤”人士有一定难度,质疑郑有夸大伤势之嫌。

事实上,接近半年的反政府运动中,林郑月娥政府立场清楚显示,凡亲政府者,不论是高官还是警察抑或是议员,个个性命如珠如宝,却又个个都是吹弹得破,动不动就受到重创。例如日前有警察在围攻理工大学时,被一名示威者用弓箭射中其小腿,图片显示箭头入肉不深,但林郑月娥却煞有介事在大批警察和随从保护下,秘密探访在医院接受治疗的警察。

10月11日一名示威者在观塘地铁站向一名警察施袭,根据电视台视频清楚显示,涉嫌袭击者与该名警察之间有至少1人相隔,他需要站在足尖上越过身子用一把小刀向该名警察后颈部位划了一下,据一些亲政府传媒报道,伤者当时要由同袍协助离开现场,其后“急送联合医院抢救”,又大肆报道称警察遭“割颈”,而警方则严厉谴责暴徒行径严重威胁警务人员的人身安全,以利器袭击可以致命,警方必定全力追究。

亲北京的立法会议员何君尧在竞选区议会选举时,在屯门街上遭到袭击,被人用刀刺进上身,伤势根据医院发布资料,约“一点五厘米”,虽然何君尧当时还可以用力压倒并制服涉嫌行凶者,但从中共党媒到港府上下以及建制派议员们,都立即严词厉色发表声明谴责暴徒。

但反政府人士的性命,却在港府眼中号不值钱。10月17日,同样是区议会候选人的岑子杰,在光天化日闹市下被三名大汉用铁锤袭击,头部被击中倒在血泊之中,但由于岑也是经常组织反政府示威的民阵召集人,是个民主派,政府或因此而对如此令人发指的凶残事件没有作出谴责,更没有对行凶者冠以“暴徒”或“凶徒”的称呼。

10月21日,一名刚满19岁的青年在大埔连侬墙附近,遭到一名从广西以旅游证件抵港的男子用刀不由分说劈斩,肚子也被劈开,入院时性命垂危,但政府上下对此一字不提。从多宗例子足可证明,在港府眼中,恐怕只有顺我者才得到政府的关心,否则就犹如人民的敌人,死活不管。

岑子杰一案至今,三名凶徒依然逍遥法外,而苹果日报一名女记者9月24日在一家快餐店用餐时遭到4名蒙面大汉殴打受伤,至今也是个无头公案,对于新闻自由受到侵犯,政府也未出一言半字。