陈方安生：民意改变令泛民重夺区议会的原先设想增添难度

明天是反修例风波持续五个多月来首次区议会选举，泛民主派形容是对风波的一次公投，但前政务司司长陈方安生接受本台访问时指出，运动初期一般预料，泛民主派候选人可望借运动显示的巨大民意，取得过半数议席，重夺区议会主导权，但由于示威者的暴力近日有所升级，泛民能否如愿，结果十分难料。

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区议会是香港地区层次的地方议会，四百多万名选民将在明天投票选出新一届452名区议员，原先有一、二百万人上街游行支持反修例运动，但随着示威者暴力升级，继中文大学和理工大学的激烈冲突后，警方昨日又在浸会大学搜出大量汽油弹，令选举蒙上阴影，有五个票站经风险评估后，更须要更改地点。

前政务司司长陈方安生指出，民意原先支持示威者，但在暴力升级后，民意出现转变，现时难以预料泛民主派候选人能否取得过半数议席，因为一些原先想投票给泛民人士的选民，可能信心动摇，转投建制派候选人。

陈方安生指出，泛民能否如愿，取决于明天的投票率和选举能否和平有序地举行，呼吁大家不要制造机会让港府可以有借口以暴力破坏而推迟选举，而选民亦要踊跃投票。

她强调，明天的选举十分重要，是反修例运动以来首次一人一票的选举，结果可以用作衡量市民的心声。如果泛民候选人获得过半数的议席，希望可以游说港府重新评估日后的策略，特别是应该对建制派和泛民一视同仁；并为日后重启政改谈判和游说港府就反修例风波设立独立委员会带来新希望。

由于今次选举被视为是对港府处理反修例的一次公投，受到国际高度关注，英国上议院议员奥尔顿勋爵(Lord David Alton)更特意来港观选，陈方安生认为，国际关注对选举不一定有特别影响，重要的是选民投票，只要选举能如期公平公开地进行，对整个选举都是有利的。

在谈及美国国会通过《香港人权与民主法案》，陈方安生指出，法案向港府发出清晰无误的信息，一国两制须切实执行，若果能做到，港府毋须忧虑美国通过法案。事实上，法案只是减少港人人权被侵扰，亦令740万港人的福祉继续受国际关注。

她补充，中国能否信守承诺，充诚落实一国两制，能让包括欧盟在内的国际社会知悉，中国能否遵守国际条约。