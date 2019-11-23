韩国瑜：如我有拿中共一块钱 退出总统选举 宋楚瑜谈“一国两制”

随着台湾2020年总统大选的日益临近，各党派候选人之间的选战也愈加激烈。针对有澳洲媒体报道，一名自称是中国间谍的澳洲政治避难申请者称，去年捐给韩国瑜阵营2000万人民币，国民党总统候选人韩国瑜周六对相关报道回应称，若去年高雄市长选举有拿共产党一块钱，他辞去高雄市长；今年总统大选若有拿一块钱，立刻退出总统选举。

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据《纽约时报》报道，近期一名向澳洲“投诚”的自称中国大陆间谍揭露了，其口中大陆官方干扰港台政治的手段，包括买下媒体头版、渗透大学校园、汇集捐款给属意的候选人、设立数千个社群媒体帐号攻击台湾执政党等。对此，韩国瑜在当天于台中参加拉票活动时接受媒体采访时质问道，“若中共有介入中华民国选举，会从2019年才开始吗，若过去有，为何2016年国民党总统参选人朱立伦会惨败300多万票”。他并指出，2018年台湾县市长选举时，台国安局、调查局也宣称，有境外势力介入台湾县市长选举，但到现在过了一年多还没有抓到，不是能力太差，抓不到人，就是心态有问题，故意制造“狼来了”的假象。

据中央社报道，韩国瑜称，“现在又冒出‘共谍案’，又有中国支持台湾某些特定候选人，又指着韩国瑜，中国共谍说2018年共产党拿2000万人民币给韩国瑜，就是要让大家去想，韩国瑜是黑道、菜虫、喝酒、玩女人、炒房地产，现在又拿共产党钱”。他并强调，“这是假造的第2颗核弹爆炸，2018年高雄市长选举，不要说2000万人民币，若有拿一块钱，就辞掉高雄市长；今年总统大选，若有拿共产党一块钱，立刻退出总统选举”。韩国瑜称，“参选总统要对中华民国宪法和国民负责，对岸没有放弃武力犯台，怎么可以背叛中华民国”。他表示，也盼这位中国间谍立刻来台，直接拿出证据指控，不要人躲在澳洲，找一个媒体报告完毕，再转载到台湾。他称，这个作法已经严重影响台湾总统、立委大选。

韩国瑜还呼吁，台国家安全局、调查局等司法单位立刻专案调查，必要时去澳洲查，不要一到选举，就让这种抹黑、造谣、中伤扭曲的事情一而再、再而三在台湾上演。他直言道，现在执政党是民进党，总统是蔡英文，谁执政谁被监督，但现在90%的媒体不敢监督总统，只监督在野党，若中国有用媒体帮助韩国瑜，他会被打成又老又黑又瘦吗，他被抹黑到什么程度，大家都很清楚。韩国瑜最后要求，民进党应拿出3年执政的成绩，拜托人民投票，不能拿不出成绩单，用“抹黑、抹红”手段获得选票，这是不对的，有违民主价值。同样针对来自澳洲媒体和《纽约时报》在台湾选前敏感时期的报道，台行政院当天表示，显见中国大陆对台湾确有介选计画，而且是现在进行式，国安单位对此已提高警觉。

北京方面，中国国台办发言人马晓光周六晚回应称，陆方从不介入台湾选举。相关报导完全是无稽之谈。他说，“谁在这个时候炮制这样一个消息，谁才是意图干涉影响台湾选举，谋取不正当选举利益，相信广大台湾同胞对此看得很清楚”。此外，同样于近日宣布参选的亲民党主席宋楚瑜面对外界质疑称，他支持“一国两制”的说法也在当天回应称，应坐下来谈两岸关系，台湾命运靠台湾人掌握。他说，“我很资深，但不表示我衰老”。他还暗批韩国瑜称，“不能一天到晚打牌、不睡觉嘛？”宋楚瑜并透露称，他曾和美国前国务卿基辛格谈话2小时，当时问后者，两岸若发生战争，美国会不会出兵？宋楚瑜称，基辛格回答会，但随后补一句，不知道会持续多久。宋楚瑜称，因此台湾的命运要靠台湾人，美国不会为台湾牺牲美国的利益。