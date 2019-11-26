法国两架军用直升机在西非马里作战时发生碰撞 机上13名军人殉职 举国悲痛

法国两架军用直升机25日晚间在西非马里对抗圣战组织的军事行动中不幸发生事故性碰撞，造成13名法国军人殉职，26日上午法国总统府对外宣布这一信息，震惊法国朝野和媒体舆论。

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法国总统马克龙发表声明哀悼并感谢官兵的牺牲与贡献，他说：带着极大的尊敬与回忆感念这些牺牲的官兵，他们在西非沙漠萨赫勒Sahel对抗恐怖主义的艰难作战中殉难，为法国牺牲。马克龙感谢法国军人在沙赫尔作战的勇气及完成任务的决心，全心地信任他们。

法国总统府表示，马克龙对（殉职官兵）家属与亲人所承受的苦痛鞠躬致敬，向他们献上最诚挚的慰问，并保证法国将继续团结。

法国国民议会和参议院都在26日下午开会时为13位殉职军人默哀致敬。法国总理讲话将继续保持在西非的反恐行动。政界和媒体也提出法国在西非的反恐行动中是不是太孤单了质疑。

法国国防部长公布了在战斗中殉职的13位军人的名字，其中一位不到30岁的年轻军官Pierre-Emmanuel Bockel被法国媒体发现是法国前部长和参议员Jean-Marie Bockel的儿子。

据报道：为了打击在马里南部Barkhane不断流动发展的恐怖武装，法国最近发动有4500名官兵参与的、代号为“新月形沙丘行动”。25日傍晚，执行任务的法国军队要求派直升机前往支援，但由于当晚夜间一片漆黑，3架直升机必须低空飞行，所以它们间的两架发生事故性碰撞，导致机上13位军人全部遇难。这起意外使得法国自2013年出兵马里之后，葬身马里的官兵人数达到38人。一名24岁的军人在今年11月初在一起引擎爆炸中丧生。

这场意外是1983年法国军队在黎巴嫩贝鲁特达拉卡（Drakkar）战事后，损失最严重的一次行动。达拉卡攻击当时造成58名法国军人丧生。也是自2008年阿富汗一起埋伏攻击造成10名法国军人殉职后，伤亡最惨烈的单一军事事件。

萨赫勒Sahel是非洲北部撒哈拉沙漠和中部苏丹草原之间一条长度5400公里以上、最宽1000公里的地带，从非洲以西的大西洋伸延到东部的衣索比亚高原。