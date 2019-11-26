联合国：全球温室气排创新高 恐带来毁灭性后果

世界卫生组织、世界银行等35个机构发布气候变迁对人类健康影响的年度报告 2019年11月14日

根据联合国11月26日发布的报告，全球温室气体排放量去年创新高，且若各国不采取必要行动，则本世纪全球气温升幅将是巴黎气候协定设定门槛摄氏1.5度的2倍以上，达摄氏3.2度。

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联合国气候峰会下周将在西班牙马德里召开，会议旨在敦促各国领袖抑制气候变迁。26日公布的“排放差距报告”（Emissions Gap Report）是在会前发布的数份研究报告之一。

“排放差距报告”计算出，为达成2015年巴黎气候协定目标，也就是将全球气温较工业革命前水准升幅限制在摄氏1.5度内，有必要让全球温室气体排放减量多少。

联合国的“政府间气候变迁问题小组”去年已警告，若抑制升温未达目标，全球可能出现重大变迁，包括几乎所有珊瑚礁和大部分北极海冰都将消失。

联合国环境规划署在“排放差距报告”摘要中指出，按照现今各国承诺的减少排放目标，“预料本世纪全球气温将升高摄氏3.2度，引发广泛且具毁灭性的气候冲击。”

报告主笔克利斯坦森（John Christensen）在记者会上表示：“身为祖父，我们不希望将问题留给我们的下一代。”

报告指出，巴黎协定所设定的全球升温最安全门槛摄氏1.5度仍有可能达成，条件是2020至2030年间每年温室气排都须减少7.6%。若将容许升温幅度提高到摄氏2度，每年温室气排仅须减少2.7%。