新任欧委会主席冯德莱恩强调“绿色新政”应对气候变化

欧洲议会通过由冯德莱恩担任欧盟执委会主席以及由26位执委组成的新团队。

欧洲议会周三投票通过以冯德莱恩为主席的新一届欧盟委员会委员名单。新一届欧委会将于12月1日正式就职。冯德莱恩强调加强欧盟的战略自主性、大力推行“绿色新政”应对气候变化。

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欧洲议会周三在斯特拉斯堡召开会议，以461票赞成157票反对，通过由冯德莱恩担任欧盟执委会主席以及由26位执委组成的新团队。法新社称，这是欧盟首次由一位女性担任执委会主席。

在投票前冯德莱恩发表演讲，强调加强欧盟的战略自主性、大力推行“绿色新政”应对气候变化。冯德莱恩以英语、德语与法语向欧洲议会发表演说表示：“对抗气候变迁，我们片刻都不容浪费，势必需要大规模投资。”

不过她说，绿色倡议必须具有“包容性”，这是针对波兰等成员国的表态，这些国家仍仰赖煤炭提供就业、能源和增长。

冯德莱恩表示，任何欧盟贸易协议将涵盖保护环境条款，欧洲投资银行将成为欧盟的气候转型银行。

接替容克出任欧盟委员会主席的冯德莱恩，将成为担任欧盟执委会主席的首位女性，这位现年61岁的前德国国防部长将面临诸多挑战，包括经济改革、移民问题以及气候变迁。

欧盟委员会是欧盟的行政机构，也是欧盟各机构中唯一有权提出法律草案的机构。