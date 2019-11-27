李家超：6月至今港警拘逾 5800人 使用约10000枚催泪弹

香港保安局局长李家超周三在立法会回答议员提问时表示，自6月“反送中”运动爆发以来，全港发生了共超过900场示威、游行和公众集会，当中不少演变成严重暴力违法行为。他称，警方在13宗事件中发射了19发实弹；截至上周四（21日），警方在大型公众活动中共拘捕超过5800人，其中923人已被落案控告。警方还使用了约1万枚催泪弹。截至11月12日，并共使用了约4800发橡胶子弹。

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提出调查“反送中”运动中，警方被指所采取的警察暴力一直是香港民间和示威者所关心的“五大诉求”之一。李家超在当天接受立法会议员质询时指出，6月9日起至11月12日，警方共使用了约4800发橡胶子弹。另外，至上周一（18日），警方共在13宗事件中发射了19发实弹，其中9宗涉及一发，两宗涉及两发，两宗涉及三发。当中有三宗击中涉嫌人，分别在10‍月1日于荃湾击中涉嫌人左肩膀附近、10月‍4日于元朗击中涉嫌人左大腿，以及11‍月‍11日于西湾河击中涉嫌人右前腹，3名伤者均已出院。李家超强调，警方就警员开枪发射实弹有严格指引及规定，为保护警务人员自身及任何人免受生命威胁下才会使用适当的武力。他称，自6月至今，警方使用了约10000枚催泪弹。

据警方初步点算，其中使用最多催泪弹的是11月12日，警方在香港中文大学二号桥向校园内的示威者防线不断发射，而当天各区共使用多达2300多枚催泪弹。其次是10月1日，共使用1600多枚催泪弹；11月18日香港理工大学校园附近发生激烈冲突当天，也使用了1400多枚催泪弹。李家超称，截止11月21日，警方在大型公众活动中一共拘捕超过5800人，其中923人已被落案控告。他还指出，10月5日起至11月14日，共有632人涉违反《禁蒙面法》被捕，有95人的案件已经或正在司法程序中，有3人获无条件释放。

李家超并称，在此期间，在大型公众活动中共有超过2600人受伤而到公立医院求诊，当中超过470人是警务人员。他说，对于所有受伤的人，警方一律尊重在第一时间将有关人士送院以接受治疗的原则，并会确保有关人士获得医疗诊治的权利。此外，针对民间对警察不当行为所提出的控诉和投诉问题，他提到，截至周一（25日），投诉警察课共收到1261宗与自6月9日起的大型公众活动有关的投诉警察个案，内容包括行为不当、不礼貌、殴打等，这些投诉当中涉及1647项指控。其中涉及由直接受影响的当事人所作出的投诉（须汇报投诉）共有467宗，涉及687项指控。他谈道，至于由匿名者或非直接受影响的人作出的投诉，或属于琐屑无聊或无理取闹的投诉（须知会投诉）共有794宗，涉及960项指控，并称全部个案现在尚在调查中。

李家超称，目前，投诉警察课已成立一支26人的专责队伍，全部由没有参与过去几个月的动乱处理工作的人员组成，该专责队伍正全力跟进有关投诉个案。他重申，香港市民有表达意见、言论及集会的自由，但行使这些自由时必须和平及守法。另据香港01报道，在向李家超地质询中，中间派立法会议员陈沛然提出，在11月18日，有八十个医生、护士、义务救护员在理大外被捕，他质问李家超知否做法违反国际人道法，“会不会有返的人性道歉？”李家超则回答称，警方已就事件作解释，称当中被捕者中超过十人以上声称在现场急救，无证明他们接受过急救训练，并称明白有伤者需接受急救，但认为若由不合资格的人负责急救，情况更不理想。

民建联议员蒋丽芸则在会议抨击“假新闻”，称“好事不出门，坏事传千里”，批评政府和警方不澄清网上谣言，包括旺角“人迭人”事件。此外，民主党议员涂谨申追问李家超多个有关“警暴”问题，包括有警员驾驶电单车撞向示威人群、在非必要情况下枪伤示威者、拘捕在示威活动现场视察的区议员等，并问称至今是否有警员接受调查期间被停职。李家超回答称，部分指控忽略事情始末，不完全反映事实描述，认为指控不公平。他还补充称，在调查阶段未有最终结论时，并无任何对警员采取因为投诉的行动。李家超说，除北区医院事件中的警员立即被停职及提出刑事程序，其他事件会在调查后公平公正适当处理。