日本前首相中曾根康弘去世

日本时间11月29日上午7时左右，日本前首相中曾根康弘在东京都内的医院去世，享年101岁。中曾根康弘曾历任日本第71、72、73任内阁总理大臣。中曾根康弘政权是排在安倍晋三、佐藤荣作、吉田茂、小泉纯一郎之后第5个长期政权。

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中曾根康弘在日本战后历史上具有举足轻重的地位，他提出“战后总决算”的口号，实现了日本国铁的分割和民营化。

中曾根康弘对日中关系的发展、日韩关系、日美关系的的发展都做出过很大的贡献，同时也是著名的保守派政治家。1985年的8月15日，是日本战败40周年,中曾根康弘以首相的公职身分正式参拜了靖国神社,引起中韩与其他亚洲国家的抗议与批判，1986年8月14日，中曾根政府发言人、内阁官房长官后藤田正晴发表谈话，表示必须重视国际关系，适当照顾近邻各国的国民感情。

中曾根康弘还亲自致信当时的中共中央总书记胡耀邦一封长信，表示参拜靖国神社，“不可避免地会给贵国以及亚洲各邻国的国民在感情上造成伤害，所以我今年作出了不去靖国神社正式参拜的高度的政治决断。”随后10多年，日本在任首相没有参拜靖国神社。

中曾根康弘1918年5月27日生于日本北海道，第二次世界大战中他作为军官在大日本帝国海军服役，1946年中曾根康弘当选众议院议员进入日本国会，并在自民党内建立中曾根派。1959年他在岸信介内阁中任科学技术厅长官，1967年任运输大臣，1970年任防卫厅长官，1972年任通产大臣，1981年任行政管理厅长官。